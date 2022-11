Parazão feminino: Remo vence Pinheirense e larga na frente por vaga na decisão do torneio; veja mais

O Clube do Remo segue firme na busca por uma vaga na grande final do Campeonato Paraense feminino. O primeiro jogo da semifinal foi vencido pelas azulinas com o placar de 2 a 0 sobre o Pinheirense, em partida disputada na última terça-feira (29), no estádio Abelardo Conduru, em Icoaraci. O jogo de volta será no dia 3, no CT do Remo, em Outeiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Os gols da vitória foram marcados por Lora Soure, de pênalti, e Karol. Na avaliação do técnico Mercy Nunes, as azulinas fizeram um bom trabalho ao longo do campeonato e cada ponto garantido, mesmo fora de casa, é de extrema importância.

"Viemos com esse objetivo, de fazer um placar que a gente pudesse levar vantagem para casa. Mesmo que fosse 0 a 0 já era uma vantagem. O terreno desfavorece a nossa equipe, que é mais técnica, e tivemos que fazer um jogo de guerra, pegado, como foi este. Graças a Deus duas bolas escaparam e a gente guardou. Se Deus quiser vamos consolidar a classificação em casa, no próximo sábado, no CT do Remo", diz.

SAIBA MAIS



Até aqui, o Clube do Remo fez a melhor campanha de toda a competição, com 33 pontos em 11 jogos, a única campanha 100% invicta do Parazão feminino, além de incríveis 48 gols marcados e apenas três sofridos. Mesmo diante de números tão expressivos, o comandante azulino pede calma no duelo, que pode ser decidido nos detalhes.

"Eu conversei com elas, disse que temos um plantel muito experiente e não podíamos entrar no jogo do Pinheirense, que é um time aguerrido, de muito contato físico. Eu pedi cuidado para não perder ninguém por cartão ou lesão. É um jogo de concentração mental, de muita atenção e controle de bola, algo muito difícil nesse gramado", avalia.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (3), a partir das 9h30 da manhã, no CT do Remo, localizado na estrada do Outeiro, na Grande Belém.