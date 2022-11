Paysandu atropela Itupiranga em jogo da semifinal e se aproxima da decisão do Parazão feminino; veja

O Paysandu deu um passo importante na disputa por uma vaga no Campeonato Paraense feminino, ao vencer, no último domingo (27) o Itupiranga pelo placar esmagador de 10 a 0, na primeira partida da semifinal do Parazão feminino. O duelo aconteceu no estádio da Curuzu e a partida de volta está marcada para o próximo dia 3, na Arena Crocodilo, em Itupiranga.

O baile bicolor para cima do Itupiranga começou logo no início do jogo e rapidamente o placar foi se esticando. Marcaram para o Paysandu Brenda, Jhenefer e Dan, duas vezes cada, e Silmara, Ana Clara, Janaína e Luana deixaram um gol cada.

Quem seguir adiante no Parazão feminino vai enfrentar o vencedor de Clube do Remo e Pinheirense, que fazem o outro duelo da semifinal, com primeiro jogo marcado para esta terça (29), a partir das 15 horas, no estádio Abelardo Conduru, em Icoaraci.