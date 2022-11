Richarlison, da Seleção, já marcou contra o Paysandu na Série B em jogo que Toscano fez dois; vídeo

O atacante destaque da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo no Catar, com dois gols na vitória contra a Sérvia por 2 a 0, já fez a torcida do Paysandu sofrer. O jogador marcou gol contra a equipe bicolor na vitória do América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2015, então com 19 anos de idade, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Assista ao gol de Richarlison contra o Paysandu

O campeão olímpico em Tóquio e da Copa América em 2019, Richarlison hoje atua no Tottenham, da Inglaterra, mas iniciou a carreira no Real Noroeste (ES), hoje brilha na principal competição de seleções. Mas antes da “fama”, Richarlison jogou pelo América-MG e teve como companheiro de ataque Marcelo Toscano, ex-Paysandu.

Contra o Papão, na 34ª rodada do Brasileiro da Série B, Richarlison marcou o terceiro gol do Coelho, na vitória do clube mineiro por 3 a 1. O gol do Papão foi marcado por Yago Pikachu e os outros dois gols do América-MG tiveram a marca de Marcelo Toscano. O time mineiro tinha o comando de um velho conhecido das torcidas do Papão e do Leão. Mestre Givanildo Oliveira esteve à frente do elenco do América na conquista do acesso para a Primeira Divisão e presenciou a evolução de Richarlison na carreira.

Nesta temporada o Paysandu brigou pelo acesso e terminou a competição na sétima colocação com 60 pontos conquistados. Já o América conquistou o tão sonhado acesso à Série A, terminando a Série B na quarta posição com 65 pontos. Richarlison realizou 24 jogos pelo clube mineiro e terminou Segundona com nove gols marcados. O artilheiro do Coelho na Série B foi Marcelo Toscano com 14 gols. Já pelo Papão, Toscano marcou apenas dois, em 31 partidas disputadas.