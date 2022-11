Pelas redes sociais, meia se despede do Paysandu; destino deve ser o Ituano-SP

O Paysandu se despediu de um dos jogadores de mais destaque na temporada de 2022. Através das redes sociais, o meia José Aldo anunciou que está deixando o clube, depois de dois anos vestindo o uniforme azul celeste. Ainda que não tenha confirmado, o provável destino do atleta será o Ituano, da Série B nacional.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em um discurso carregado de emoção, Aldo compartilhou o sentimento de deixar o clube que lhe deu a primeira Copa Verde da carreira. "É difícil colocar em palavras esse momento de despedida, quero agradecer todos que confiaram em mim quando decidiram me dar uma oportunidade de mostrar meu futebol".

SAIBA MAIS



No mesmo texto, Aldo agradece a todos que estiveram junto a ele na caminhada que começou em setembro de 2021, quando foi contratado para reforçar o time na Série C daquele ano. De lá para cá foram 50 partidas e seis gols marcados e uma imensa gratidão da Fiel Bicolor, que por vezes pediu a renovação de contrato, desta vez sem sucesso.

"Agradecer o carinho da torcida e como me abraçaram desde o dia da minha estreia, e agradecer todos os profissionais, colegas e amigos com quem trabalhei, todos foram muito importantes para minha evolução nesse período", encerra.

O bom desempenho na Série C já havia despertado interesse de outros clubes, e após o não acerto com o Papão, Aldo deve ir para o futebol paulista, levando na bagagem um título da Copa Verde, conquistado no último dia 19, após vitória nos pênaltis por 4 a 3, sobre o Vila Nova-GO.