Atacante se despede do Paysandu nas redes sociais e vai jogar a Série B do Brasileiro

O atacante Robinho, campeão da Copa Verde pelo Paysandu, se despediu do clube bicolor. O jogador utilizou seu perfil no Instagram para comunicar a saída do Papão e agradeceu aos amigos, diretoria, comissão e torcida pela temporada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Robinho, de 27 anos, estava no Confiança-SE, antes de assinar com o Papão. O jogador marcou cinco gols em 40 partidas disputadas pelo clube paraense, na publicação, Robinho citou que isso será um “até breve” e chamou a desclassificação na Série C de “infelicidade do destino”.

VEJA MAIS

O jogador já possui destino para a próxima temporada. Robinho irá jogar a Série B em 2023 pelo Botafogo-SP. O clube paulista anunciou o atleta um dia antes da final da Copa Verde entre Papão e Vila Nova.

Leia na íntegra o depoimento de Robinho

Mais um ciclo na minha carreira se encerra, e mais um capítulo se completa. Hoje me despeço desse grande clube histórico, o ‘Maior Campeão da Amazônia’ e de uma torcida gigante, apaixonada, que me acolheu nesse tempo aqui. Paysandu, aqui deixo minha gratidão por tudo que vivemos juntos, e pelos objetivos alcançados, coroado com o tricampeonato da Copa Verde, que é o que o ‘Rei de Copas’ e sua fiel torcida merecem. Lutamos com todas as forças por outro objetivo que por uma infelicidade do destino não alcançamos, mas com certeza logo virá. Sou grato a Deus por poder fazer parte dessa história, pela oportunidade de viver tudo isso da forma mais intensa e com a certeza que dei o melhor. Que seja um até breve. Agradeço primeiramente a Deus por me proporcionar tudo isso, que sem Ele nada seria possível, aos meus companheiros de clube, comissão, diretoria e todo staff, aos meus amigos e familiares por todo apoio. Meu muito obrigado, Papão.