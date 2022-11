Por que Richarlison é chamado de 'pombo'? Entenda o apelido do craque da seleção brasileira

Richarlison foi o grande protagonista da estreia vitoriosa da seleção brasileira no Mundial do Catar nesta quinta-feira (24). Responsável pelos dois gols do Brasil na partida contra a Sérvia, o nome do atacante foi bastante comentado nas redes sociais, assim como o apelido do camisa 9, "pombo", que chegou a ser o assunto mais comentado do Twitter.

VEJA MAIS

Por que Richarlison é chamado de 'pombo'?

A brincadeira com o atacante do time inglês Tottenham começou em setembro de 2018. Naquele ano, uma dancinha desajeitada do jogador ao som da música "Dança do Pombo", de MC Faísca e os Perseguidores, imitando os movimentos da ave, explodiu na web.

Desde então, ele passou a comemorar seus gols fazendo a “Dança do Pombo” e, o que era para ser uma brincadeira, se tornou uma marca registrada do craque.