'Car****, Richarlison': jornal espanhol fala palavrão em manchete de jogo do Brasil na Copa do Mundo

O atacante Richarlison fez um belo gol na vitória do Brasil por 2 a 0 diante da Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2022. A pintura do craque brasileiro chamou a atenção da mídia ao redor do mundo, mas ganhou tons mais exaltados na Espanha. A manchete do jornal Marca, um dos principais do país, soltou um palavrão ao classificar o tento do camisa 9 da Canarinha.

Jornal Marca, da Espanha, "se empolga" ao falar de gol do Richarlison (Divulgação/ Jornal Marca)

O título foi dado a uma crônica da partida, feita pelo jornalista espanhol Mário Cortegana. No texto, ele diz que o Brasil desponta como um dos principais favoritos a conquista da Copa do Mundo e faz elogios não só a Richarlison, mas a todo o setor ofensivo da Seleção.

Repercussão mundial

Em outros países além da Espanha, a vitória brasileira também foi bem recebida. O Diário Olé e o TyC Sports, ambos da Argentina, e o site oficial da Fifa também valorizaram o golaço de Richarlison e o bom desempenho da Seleção. Veja: