Copa do Mundo 2022: herói da estreia, Richarlison celebra gols: 'um sonho de criança realizado'

Richarlison foi o nome incontestável da vitória brasileira por 2 a 0 sobre a seleção da Sérvia. O camisa 9, embora não tenha feito um primeiro tempo muito eficiente, despontou como todo grande centroavante e na hora certa foi decisivo, deixando duas bolas na rede do goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

Ao final do jogo, depois da exibição de gala que resultou em um golaço de voleio, o centroavante falou sobre a sensação de ter balançado as redes na primeira partida do Brasil e sobre a atuação dos companheiros.

"É um sonho de criança realizado. Fizemos uma boa partida ao meu ver, principalmente no segundo tempo, onde o adversário cansou e conseguimos tirar vantagem disso. Estamos felizes e confiantes agora. Há quatro anos eu estava chorando. No dia de fazer exame acho que foi um dos mais demorados da minha vida, fiquei esperando sair o resultado, os doutores passando de um lado para o outro, o tempo não passava. Valeu todo o esforço da recuperação, tratei dois períodos para vir pra Copa do Mundo", disse.

Não bastasse os gols, Richarlison foi eleito o melhor jogador da partida. Durante a entrevista pós-jogo, o atacante do Tottenham lembrou um gol parecido, durante os treinamentos em Doha.

"Não sei se acompanharam, mas fiz um gol parecido nos treinos na Itália. Faz nos treinos, faz no jogo. Tive a oportunidade de virar um voleio e acertar um belo chute. Vou buscar mais, quero mais. Só tenho a agradecer meus companheiros. Eu falei que só precisava de uma bola para finalizar, e essa bola chegou. Durante a semana falei que seria difícil furar o bloqueio deles, e eu estou acostumado a jogar contra equipes fechadas na Inglaterra, então eu teria que guardar as oportunidades que tivesse. Graças a Deus guardei duas".

