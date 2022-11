Remo vence Esmac em jogo válido pelas quartas de finais do Parazão feminino; veja mais

Clube do Remo e Esmac fizeram um jogo bastante movimentado, na manhã dedsta terça-feira, pela primeira rodada das quartas de final do Campeonato Paraense feminino. Em campo, as azulinas saíram em vantagem, ao vencer o confronto pelo placar de 4 a 0. O próximo jogo está marcado para o dia 20. Quem vencer avançar à semifinal.

A partida começou com um leve atraso, mas não o suficiente para tirar o ímpeto das atletas, sobretudo do lado azulino. As comandadas do técnico Mercy Nunes não tiveram a menor empatia com as adversárias e correram para o ataque desde o apito inicial. O primeiro gol veio aos 15 minutos de jogo, depois do cruzamento na área de Nina, para o cabeceio de Carol.

Com 1 a 0 no placar, as azulinas seguiram a pressão, embora o gramado do CT do Clube do Remo não oferecesse melhores condições de jogo. Apesar disso, a pressão azul marinho continuou por toda primeira etapa, até que, aos 47, Carol entrou na área e tocou para Musa, que, mesmo indo ao chão, conseguiu completar para o fundo do gol, ampliando a vantagem para 2 a 0.

Após o intervalo o que se viu foi a presença maior do Leão Azul no domínio da bola. Embora a Esmac tenha acordado, as meninas tiveram dificuldade para penetrar a defesa remista, tal como nos dois jogos anteriores disputados ao longo do Parazão feminino. Em dois confrontos, o Remo teve duas vitórias e facilmente encaminhou a terceira.

Aos 21 minutos, com o Leão dominando os espaços do meio-campo, o Remo marcou mais um. Talita invadiu a área da Esmac e soltou um chute forte, mas a bola acabou desviando o rumo, caindo nos pés de Angela, que ajustou para o arremate certeiro, decretando a goleada, que ainda teve mais um gol, marcado por Ângela, após lançamento em profundidade de Lora Capanema. A atacante entrou na grande área, driblou a goleira e bateu rasteiro, fechando a placar em 4 a 0.

Nos últimos suspiros dos acréscimos, a Esmac ainda teve a chance de fazer o gol de honra, após a arbitragem assinar uma penalidade em favor das meninas de Ananindeua, mas a atacante Kailane desperdiçou a cobrança e o jogo acabou com uma sonora goleada azulina.