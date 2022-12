AO VIVO: Acompanhe o clássico Paysandu x Remo pelo primeiro jogo da final do Parazão feminino

Chegou A hora da decisão para Paysandu x Remo no Campeonato Paraense de futebol feminino. Papão e Leão começam a decidir hoje (12), na Curuzu, o título do Parazão 2022. O primeiro jogo da final possui o Papão como mandante e apenas torcedores do clube alviceleste poderão acompanhar a partida no estádio bicolor. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (19), às 19h, no Baenão.

Assista ao jogo aqui