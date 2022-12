Benzema no Remo? Torcedores chamam nutricionista de Benzema em publicação nas redes sociais

O Remo segue no segundo dia de preparação dos atletas para a temporada 2023. O jogadores do Leão tiveram nesta terça-feira (13), uma avaliação com o nutricionista do clube, Caio Paiva, que virou a “sensação” dos torcedores azulinos no Instagram, que o chamaram de “Benzema”, atacante do Real Madrid e da Seleção Francesa.

Caio Paiva aparece em uma foto postada pela assessoria do clube, apertando a mão do jogador Pedro Sena, no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Na publicação vários torcedores do Remo falaram da semelhança do nutricionista com o atacante do Real Madrid, que foi cortado da Copa do Mundo do Catar, após contusão.

“O Benzema saiu da Copa do Mundo mais cedo para se preparar para o Parazão 2023 – Perfil “Remista Zueros”

“Porque estão apertando a mão do Benzema?” – Fábio Sanches

“Benzema nutri do Remo” – Vinícius Scerni

“Meu Deus é o Benzema” – Marllon Malcher

“O Benzema nem foi anunciado” – Rodolfo Lopes