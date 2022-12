Jogadores revelados na base do Remo assinam com clubes do Campeonato Carioca; veja quem são

As categorias de base do Remo estão movimentando o mercado de transferências nesta reta final de 2022. O atacante Wallace, de 22 anos, e o zagueiro Kevem, de 21 anos, assinaram com equipes que vão disputar o Campeonato Carioca na próxima temporada. Ambos foram formados nas divisões de base do Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Em 2023, Wallace defenderá o Resende e Kevem jogará pelo Boavista. Ambas as equipes disputarão a primeira divisão do Cariocão. Os jogadores vão estrear no torneio, inclusive, no mesmo dia: 29 de janeiro. O Resende joga contra o Madureira, enquanto o Boavista encara a Portuguesa-RJ.

VEJA MAIS

Peças importantes no acesso

Zagueiro Kevem é cria da base do Remo e atuou como titular no time azulino (Talita Gouvêa / Guarani FC)

Tanto Wallace quanto Kevem foram jogadores importantes para o Remo no maior feito do clube recentemente, o acesso à Série B em 2020. Ambos participaram de partidas da campanha que culminou com o vice-campeonato da Terceirona naquele ano.

Kevem foi campeão paraense pelo Remo em 2019, quando foi negociado com o Mirassol-SP. No ano seguinte, o jogador voltou a Belém, desta vez por empréstimo. Na ocasião ele disputou 8 partidas e marcou um gol pelo Leão.

Já Wallace teve participação mais efetiva na campanha do acesso. Tratado como uma espécie de "talismã" da torcida remista, o jogador disputou 24 partidas em 2020 e marcou seis gols, sendo um deles no clássico Re-Pa, pela nona rodada da Terceirona.

Série B

Ambos os atletas ficaram no elenco azulino para a Série B de 2021, mas não tiveram papéis decisivos na equipe. Kevem até jogou mais pelo Remo - 29 partidas - mas ficou no banco de reservas em boa parte da temporada. Já Wallace atuou 22 vezes e marcou quatro gols, mas só teve mais oportunidades durante a campanha remista na Copa Verde de 2022.