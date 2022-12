Lateral é apresentado no Remo e revela inspiração em jogador da Croácia: ‘fez uma grande Copa’

O lateral-direito Lucas Mendes foi apresentado nesta segunda-feira (26) pela diretoria do Remo, no estádio Baenão, em Belém. Em entrevista coletiva, o jogador disse que quer aplicar vários conceitos aprendidos durante a Copa do Mundo 2022. Ele explica que assistiu vários jogos do torneio e quer se espelhar em atletas que se destacaram, como o lateral Juranovic, da Croácia.

"Vi vários jogos e vários laterais fizeram uma grande Copa. O que mais me surpreendeu foi o da Croácia [Juranovic], que eu não conhecia. Acho que o futebol está evoluindo cada vez mais, então os laterais têm que se adaptar a um novo modelo de jogo", explicou.

Posição criticada

Em 2022, a lateral-direita do Remo foi alvo de várias reclamações da torcida. Passaram pela posição na temporada Ricardo Luz, jogador que conseguiu o acesso à Série B com o Leão em 2020, e Rony. Desses, apenas o último permanece no elenco azulino.

Questionado sobre o desempenho abaixo esperado do setor neste ano, Lucas Mendes disse que não pode avaliar o que aconteceu no passado. Apesar disso, ele disse que está treinando bastante para entregar bons resultados ao Remo em 2023.

"Acho que os atletas de todas posições terão pressão jogando no Remo, por conta da grandeza do clube. Sobre a temporada passada, prefiro falar do meu trabalho e me apegar ao que posso fazer esse ano com meus companheiros. Espero fazer uma grande temporada e fazer o melhor sempre.

Estreia na temporada

O primeiro jogo oficial do Remo em 2023 será em janeiro, no dia 21, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. Na ocasião, o Leão Azul enfrenta o Independente de Tucuruí, às 17h, no estádio do Baenão, em Belém.