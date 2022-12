Pikachu elogia futebol nordestino e critica rivalidade da dupla Re-Pa: ‘só preocupados com estadual’

Jogador do Fortaleza e ídolo recente do Paysandu, o lateral-direito Yago Pikachu fez críticas ao modelo de gestão adotado pelos clubes do futebol paraense nos últimos anos. Em entrevista ao "Zueiragem Podcast", da página de humor "Futebol Zueiro", o atleta disse que a dupla Re-Pa precisa se espelhar na rivalidade construída por Fortaleza e Ceará nos últimos anos para voltar a figurar na primeira prateleira do futebol brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Assista

"O Paysandu parou nos anos 2000 e o Remo nos anos 90. Remo e Paysandu tem que seguir o exemplo dos caras [Fortaleza e Ceará]. Lá a rivalidade é só dentro de campo, na arquibancada a torcida faz mosaico. Mas olha o exemplo, o estado [Ceará] ficou na vitrine do futebol por uns 5 anos, todo final de semana tinha time grande jogando em Fortaleza, jogando Libertadores, Sul Americana. Aqui os caras só estão preocupados em ganhar estadual", disse.

VEJA MAIS

Durante a entrevista, Pikachu também criticou a forma como a rivalidade entre Remo e Paysandu é conduzida. Segundo ele, o desrespeito entre os clubes é prejudicial para o crescimento do futebol no Pará. Ele, inclusive, avaliou o rebaixamento do Ceará - principal rival do Fortaleza - como ruim para o esporte no Nordeste.

"Tirando a rivalidade, graças a Deus tenho respeito da torcida do Remo, do Flamengo [quando jogou pelo Vasco]. Nunca fui de desrespeitar eles porque não sei o dia de amanhã. O Ceará caiu agora é ruim para o Estado [Ceará]. Mas vida que segue", finalizou.

Depois de uma breve passagem pelo futebol do Japão, Yago Pikachu voltará ao Fortaleza em 2023. Entre 2021 e 2022 ele atuou pelo Leão do Pici em 94 jogos, marcando 29 gols. No Shimizu S-Pulse, clube japonês, o lateral atuou em 12 jogos, não marcou nenhum gol e foi rebaixado à segunda divisão nacional.