Retrospectiva 2022: Brasil sem hexa; Remo e Paysandu sem acesso e tudo do mundo do esporte

O ano de 2022 foi marcado por uma série de retomadas no mundo do esporte. Com a vacinação em massa contra a covid-19 consolidada, os eventos mundiais e nacionais passaram a receber 100% da capacidade de público nos estádio, ginásios e arenas.

Apesar do calor do público ter voltado a fazer parte da vida dos atletas, o futebol paraense teve mais um ano de insucessos. Ao final da temporada, Remo e Paysandu não alcançaram os objetivos no Campeonato Brasileiro e as equipes da Série D - Castanhal e Tuna Luso - não conseguiram o acesso à Série C.

Mesmo assim, as duas maiores torcidas do estado – Remo e Paysandu – puderam comemorar em alguns momentos. O Leão Azul bateu o rival na final do Parazão, enquanto o Bicola conquistou a Copa Verde de forma emocionante.

Além disso, o ano foi rechedo de conquistas nacionais, no MMA, skate e surf. No entanto, a Seleção Brasileira amargou uma eliminação melancólica na Copa do Mundo de 2022.

A equipe de O Liberal resumiu em uma retrospectiva alguns acontecimentos do esporte regional, nacional e internacional mês a mês.

Janeiro

Deiveson Figueiredo vence mexicano Brandon Moreno (Divulgação / UFC)

O ano começou bem para o esporte paraense. O paraense Deiveson Figueiredo recuperou o cinturão do peso-mosca do UFC, no dia 22 de janeiro, ao vencer por pontos o mexicano Brandon Moreno. Neste mesmo evento, Michel Pereira, o “Paraense Voador”, venceu o português Andre Fialho e emplacou a quarta vitória seguida da carreira.

No mesmo mês, o futebol do estado voltou à ativa. As duas equipes com mais torcida no estado – Remo e Paysandu – estrearam com vitória na 110ª edição do Campeonato Paraense. O Papão, atual campeão do torneio e comandado por Márcio Fernandes, venceu o Bragantino no dia 26 de janeiro, na Curuzu, por 3 a 1. Já o Leão Azul, treinado por Paulo Bonamigo, estreou com vitória um dia depois, batendo o Amazônia Independente por 1 a 0, no Baenão.

Assim como ocorreu em 2021, a competição contou com a participação de 12 equipes. Elas foram divididas em três grupos de quatro clubes. Passariam às quartas de final os dois primeiros colocados de cada chave mais os dois melhores terceiros colocados.

Fevereiro

Paysandu e Remo fazem primeiro Re-Pa de 2022, na Curuzu (Filipe Bispo)

Em fevereiro ocorreu o Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras, campeão da Libertadores, foi o representante brasileiro. O clube paulista chegou na final, após bater o Al Ahly-EGI por 2 a 0 nas semis, mas perdeu a decisão para o Chelsea-ING por 2 a 1, na prorrogação. Com isso, o time inglês conquistou o seu primeiro mundial.

No mesmo mês ocorreu o primeiro clássico Re-Pa do ano. Remo e Paysandu se enfrentaram na primeira fase do Parazão, na sétima rodada do campeonato, na primeira partida com 100% de capacidade de público nos estádios desde a pandemia. A partida, disputada no estádio da Curuzu, terminou empatada em 1 a 1, com gols de Benner, para o Leão, e Dioguinho, para o Papão.

Neste período, o Campeonato Paraense sofreu a primeira paralisação. Por conta da queda da ponte que liga o distrito de Outeiro a Belém, os times Amazônia Independente e Itupiranga não conseguiram chegar a tempo ao CT do Remo para disputarem a última rodada do Parazão. Com isso, todos os jogos da rodada derradeira foram adiados para o dia 8 de março.

Março

Brasil vence Chile no Maracanã, pelas Eliminatórias (Lucas Figueiredo / CBF)

Em março, o Parazão sofreu a sua segunda paralisação. Desta vez, o torneio foi parado por conta de uma suposta irregularidade na escalação irregular do jogador Athos, do Bragantino, e de Guga, que atuou pelo Águia de Marabá. O autor da ação foi o Paragominas, clube que havia sido rebaixado dentro de campo, que buscou recursos no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) para tentar evitar o descenso.

Com isso, o campeonato foi suspenso e só retornou no dia 20 de março, após o imbróglio judicial. No fim, Paragominas e Amazônia Independente foram rebaixados, e Remo e Paysandu avançaram para a final.

No mundo, as seleções nacionais se reuniram na última Data FIFA antes da Copa do Mundo de 2022. O Brasil, já classificado para o Mundial, encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas com duas goleadas – 4 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, e 4 a 0 sobre a Bolívia, em La Paz. O resultado fez com que a Seleção terminasse o qualificatório na liderança, com 14 vitórias e 3 empates conquistados em 17 jogos, alcançando a melhor campanha da história das eliminatórias da Amércia do Sul.

Abril

Remo comemorou conquista com as luzes apagadas na Curuzu (Cristino Martins / O Liberal)

O mês de abril foi marcado, principalmente, pela final do Campeonato Paraense, entre Remo e Paysandu. No duelo entre os rivais, quem levou a melhor foi o Leão Azul, que venceu a partida de ida por 3 a 0, no Baenão, e perdeu na Curuzu por 3 a 1, mas manteve a vantagem no placar. Esse foi o 47º título estadual do time azulino.

O fato inusitado na decisão ocorreu, no entanto, após o término da final. Após o Remo conquistar a taça sobre o Paysandu em plena Curuzu, as luzes do estádio se apagaram no momento da comemoração. A imagem, inclusive, foi eternizada por vários remistas.

No mundo, a medalhista olímpica Rayssa Leal, a Fadinha, venceu o primeiro título da temporada, ao conquistar o X-Games na cidade de Chiba, no Japão. Já no futebol, a FIFA realizou o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022. O Brasil caiu na Chave G, junto com Sérvia, Suíça e Camarões.

Maio

Real Madrid vence Liverpool na final da Champions, com gol de Vini Júnior. (Jose Miguel FERNANDEZ / AFP)

Em maio, os times paraenses já estavam com as atenções voltadas ao Campeonato Brasileiro. Depois de começarem bem no torneio, em abril, Remo e Paysandu viveram momentos distintos no torneio durante o mês seguinte. O Papão engatou uma sequência de vitórias que o deixou entre os líderes do torneio, enquanto o Leão Azul estava mergulhado em resultados irregulares. De quebra, o Time de Periçá ainda foi eliminado da Copa do Brasil para o Cruzeiro.

No mundo, o Real Madrid venceu o Liverpool na final da Liga dos Campeões da UEFA por 1 a 0 e conquistou o 14º título do clube na história do torneio. O gol da vitória foi marcado pelo atacante brasileiro, Vinícius Júnior.

Junho

Remo entra em crise após derrota para o Altos-PI (Cristino Martins / O Liberal)

O mês de junho foi um divisor de águas na vida dos times paraenses na Série C do Brasileirão. Enquanto o Paysandu engatou uma sequência de vitórias, que o levou a liderança momentânea do torneio, o Remo acumulava tropeços e passou por uma reformulação na equipe.

Após duas derrotas seguidas - para Volta Redonda, por 3 a 0, e Altos, por 2 a 1 - o Leão demitiu o treinador, Paulo Bonamigo, e anunciou a dispensa de vários atletas. Para o lugar do experiente técnico, a diretoria azulina anunciou Gerson Gusmão. Ele estreou no comando remista no empate em 0 a 0 diante do Figueirense.

Já no futebol nacional, o Palmeiras bateu o Botafogo por 4 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. A partir disso, o Verdão não largaria mais a ponta da tabela e se consagraria campeão brasileiro ao final da temporada.

Julho

O mês das tradicionais férias escolares no Pará, teve o duelo entre os eternos rivais Remo x Paysandu, pelo Brasileiro da Série C. Como a competição não era com jogos de ida e volta, a partida foi disputada no Baenão e terminou empatada em 2 a 2, com duas falhas do goleiro Vinícius, um dos ídolos da torcida remista. O empate complicou a vida azulina, já o Paysandu se manteve na zona de classificação da Série C.

O Mangueirão, maior palco do futebol paraense, recebeu o novo gramado. O estádio passou por uma reforma desde fevereiro de 2021, quando fechou, após a decisão da Copa Verde entre Remo x Brasiliense-DF. Em julho o novo gramado recebeu o primeiro corte, chamado de “corte educativo”, para que ele tivesse um crescimento uniforme em todas as áreas.

Local recebeu o primeiro corte educativo nesta quarta. (Divulgação / Agência Pará)

No futebol nacional, a atacante paraense Ana Rebeca, que se destacou pela Esmac, foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17, que se preparava para a Copa do Mundo, porém, a convocação da atleta foi cercada de polêmica. Ana Rebeca foi contratada pelo São Paulo-SP, contrato de três anos, porém, o presidente da Esmac, Ivanildo Costa, criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por ter creditado a convocação de Ana Rebeca ao Tricolor Paulista e chamou a situação de “xenofobismo”, já que a atleta foi formada pela Esmac e não jogou nenhuma partida pelo São Paulo.

Agosto

Em meio à Série C, a diretoria do Remo fez uma reformulação no elenco, mandou alguns jogadores embora, incluindo o badalado atacante Rodrigo Pimpão, atleta que foi contratado como uma das principais esperanças de gols do time azulino para a Série C.

O mês de agosto também colocou fim na temporada do Remo. O clube não conseguiu avançar para o quadrangular final da Série C, após derrota por 2 a 1 para o Botafogo-SP, na última rodada do Brasileirão. O Leão ficou de fora e não conseguiu êxito no principal objetivo do clube na temporada. Por outro lado, o Paysandu, maior rival do Remo, perdeu para o Floresta-CE, na Curuzu, por 1 a 0, mas garantiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro na segunda posição, tendo a chance de disputar o tão sonhado acesso ao lado de Vitória-BA, ABC-RN e Figueirense-SC.

Daniel Felipe marcou o único gol do Remo na derrota para o Botafogo-SP (Samara Miranda/Remo)

Diretoria do Remo mandou toda a comissão técnica embora, incluindo o treinador Gerson Gusmão. O presidente azulino Fábio Bentes, também desligou o coordenador técnico João Galvão.

Setembro

O Paysandu iniciou a disputa do quadrangular final da Série, mas o clube ficou pelo caminho. O Papão perdeu para Vitória-BA, ABC-RN e Figueirense-SC nas três primeiras rodadas. No jogo do volta, contra o clube catarinense, o Papão venceu e deu esperanças ao torcedor, mas a derrota por 1 a 0 para o ABC, em Natal (RN), colocou um ponto final no sonho do acesso à Série B do Brasileiro.

ABC acabou com o sonho do Papão (Divulgação ABC)

O Remo anunciou que não iria participar da Copa Verde 2022. O presidente azulino Fábio Bentes, alegou que a participação do Leão Azul na competição regional, seria oneroso para o clube, já que a competição não era atrativa financeiramente para a montagem de um elenco, após as saídas dos jogadores depois da eliminação na Série C. O clube era o atual campeão e iria defender o título.

O continente sul-americano conheceu os finalistas da Copa Libertadores e também da Sul-Americana. Pela Libertadores, Palmeiras-SP x Athletico-PR e Flamengo-RJ e Vélez Sarsfield (ARG), duelaram por vagas na grande decisão. O Furacão passou pelo Verdão e se garantiu na final, já o Mengão “atropelou” o clube argentino e garantiu uma final brasileira. Já na Sul-Americana, o Independente Del Valle, do Equador, se garantiu na final contra o São Paulo-SP.

Outubro

Marlon abre caminho para o tri da Copa Verde do Paysandu (Filipe Bispo / O Liberal)

O antepenúltimo mês do ano começa com novos ares para apenas um dos dos clubes paraenses em atividade. Para o Leão Azul a Série C foi o fim da linha no futebol de 2022. Já o Paysandu guardou o último esforço para aquela que poderia ser a redenção da temporada: a Copa Verde.

Depois de perder o Parazão e o acesso à Série B, os bicolores estrearam na Copa Verde no dia 29 de outubro, enfiando um sonoro 3 a 0 no Humaitá-AC, com dois de Marlon e outro de Danrlei, mostrando que o tricampeonato não seria perdido tão facilmente. A vitória alçou o time às quartas de final, onde enfrentaria o Tocantinópolis, no início de novembro.

Na elite do Brasileirão, o Palmeiras passou o mês de outubro cozinhando a taça de campeão, com direito a belos gols do paraense Rony, um dos destaques da competição.

A Série B do Brasileiro se afunilava com os times que viriam a ascender à elite. Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia se fixaram entre os quatro melhores da competição e terminaram o mês de outubro à espera do fim, para sacramentar a ascensão.

Quem sofreu um revés em decisão foi o São Paulo, que perdeu o título da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, enquanto o Flamengo venceu o Athletico-PR no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo e faturou a Copa Libertadores da América.



Do outro lado do oceano Atlântico, a Liga dos Campeões da Europa se aproximava do final da fase de grupos, até o intervalo para a Copa do Mundo.

Novembro

Richarlison faz um golaço de bicicleta na vitória sobre a Sérvia. (Tarso Sarraf / O Liberal)

Depois de atropelar Tocantinópolis, São Raimundo-AM e Vila Nova-GO, o Paysandu fatura a Copa Verde, tornando-se o maior vencedor da competição. A terceira conquista veio no dia 19 de novembro, no estádio Serra Dourada, após o empate no tempo normal em 1 a 1 e a vitória nos pênaltis, por 4 a 3.

O mês de novembro define os dois campeões brasileiros que faltavam. Na Série A, o Palmeiras perde por 3 a 0 para o Internacional, mas sacramenta o seu 11º título, enquanto o Cruzeiro, agora do empresário Ronaldo “Fenômeno”, ressurge das cinzas, fatura a Série B e retorna à elite nacional.

Em Doha, no Catar, o Brasil começa a campanha rumo ao hexa na Copa do Mundo. A estreia não poderia ser mais empolgante. Os brasileiros venceram a Sérvia por 2 a 0, com direito a uma obra-prima protagonizada pelo atacante Richarlison, O gol de bicicleta viria, mais tarde, ser escolhido o gol mais bonito da Copa. Ainda em novembro, o Brasil avança sobre a Suíça e vence por 1 a 1, garantindo até ali a liderança do grupo G.

No dia 30 de novembro, Pelé é internado no hospital Albert Einstein e filha tranquiliza fãs. “Está tudo sob controle, pelo que sei".

Dezembro

Pelé agradeceu o apoio através das redes sociais. (Reprodução / Instagram @pele)

Com os olhares voltados para a Copa do Mundo, o Brasil entra na fase final e o primeiro adversário é a Coreia do Sul. No dia 5 de dezembro, o Brasil vence por 4 a 1 e avança às quartas. Nas arquibancadas do estádio 974, torcedores estendem bandeiras e faixas em apoio ao Rei Pelé, que segue internado em tratamento contra um câncer, mas agradece apoio recebido através da internet.

Brasil avança às quartas de final e enfrenta a Croácia. Apesar da confiança e otimismo da torcida, o time comandado pelo técnico Tite acaba eliminado. No tempo normal, o jogo empata em 1 a 1, mas na cobrança de pênaltis, o Brasil perde por 4 a 2 e dá adeus ao sonho do hexa.

Em contrapartida, o último mês do ano acaba com uma das mais emocionantes decisões de Copa do Mundo da história. Argentina e França empatam no tempo normal em 3 a 3, com direito a três gols de Mbappé e dois de Messi, levando a partida para prorrogação e cobranças de pênaltis. Na raça, os argentinos vencem por 4 a 2 e conquistam o tricampeonato, encerrando a temporada esportiva de 2022.