Em busca do tri, Paysandu vence o Bragantino na estreia do Parazão 2022; vídeo

Paysandu e Bragantino se enfrentaram na rodada de estreia do Campeonato Paraense. O jogo disputado no estádio da Curuzu, na presença da torcida, foi vencido pelos donos da casa, pelo placar de 3 a 1. Com isso, o bicolor larga na frente em busca do tricampeonato estadual e na próxima rodada já tem clássico contra a Tuna Luso.

Em noite agradável, a torcida bicolor compareceu em bom número, apesar da diminuição da carga de ingressos, devido a pandemia, o suficiente para aplaudir a onzena vitoriosa, que começou a partida em total equilíbrio. Quem tomou a iniciativa, no entanto, foram os visitantes, com chutes de fora da área. A defesa bicolor, no entanto, estava atenta.

Em resposta, o Paysandu se lançou ao ataque e não tardou para abrir o placar. Aos 13, Ricardinho cobrou escanteio e Bileu se adiantou à defesa, para marcar, 1 a 0. A partir de então o jogo voltou a ficar equilibrado. O Bragantino quase empata com Emerson Bacas, mas a bola resvalou no travessão. O árbitro Olivaldo José Alves Moraes encerrou o primeiro tempo aos 48 minutos.

Após o intervalo vieram as primeiras substituições. O Bragantino foi o primeiro a mudar. Saiu Léo Timboteua e entrou Matheus Vila, com isso, o Tubarão conseguiu maior mobilidade e alternou bons lances de gol. O técnico Marcio Fernandes só mexeu no time aos 16 minutos. Saíram de uma vez Henan e Dioguinho, para as entradas de Christian e Marlon.

A mudança bicolor logo surtiu efeito. Aos 24 minutos, Marlon, que havia acabado de entrar, recebeu enfiada de bola pela esquerda e avançou até a entrada da grande área, com direito a corta luz de Toscano, antes da finalização de Christian, sem chance de defesa para Ferrari, 2 a 0.

Christian ampliou para o Papão com poucos minutos em campo (Cristino Martins/O Liberal)

A ampliação da vantagem mexeu com os dois times. Do lado bicolor entraram Danrlei no lugar de Marcelo Toscano e João Paulo na vaga de Patrick Brey. Do outro lado, saiu Wesley Barbosa e entrou Valker. Aos 32, Valker recebeu passe pela direita e cruzou a bola na área, resvalando no braço de João Paulo. A arbitragem marcou pênalti e Tiago Recife diminuiu o placar, 2 a 1.

Os clubes ainda fizeram mais uma substituição. No Bragantino saiu Emerson Bacas para o lugar de Lorilson, enquanto o Paysandu tirou Ricardinho para a entrada de Robinho. As mudanças deram maior equilíbrio, com maior domínio da equipe visitante. No entanto, aos 44, Danrlei, que havia entrado na etapa final, roubou a bola de Hatos na intermediária e invadiu a área para finalizar a partida em 3 a 1.

Ficha Técnica

Local: Curuzu

Público Total: 6.317

Renda: R$ 166.875,00

Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Barbara Roberta Costa Loiola e Marcio Gleidson Correia Dias

Paysandu: Elias; Igor Carvalho, Genílson, Marcão e Patrick Brey; Bileu, Ricardinho (Robinho) e José Aldo; Dioguinho (Marlon), Marcelo Toscano (Danrlei) e Henan (Christian).

Técnico: Marcio Fernandes.

Bragantino: Ferrari; Davi Caça-Rato, Claudio Caça-Rato; Léo Timboteua (Matheus Vila), Hércules; Hatos, Guly, Emerson Bacas (Lorilson), Matheus Sabiá, Weslley Barbosa (Valker) e Tiago Recife.

Técnico: Rogerinho Gameleira.