Seleção Brasileira chega ao Catar para a disputa da Copa do Mundo de 2022

A seleção brasileira já está no Catar para a disputa da Copa do Mundo de 2022. O voo que levou a delegação a Doha, capital do país árabe, chegou às 17h01 (de Brasília).

O Brasil é a última seleção a chegar ao Catar, a cinco dias da estreia no Mundial, data limite estipulada pela Fifa. Os jogadores tiveram cinco dias de treinamento na Itália antes de chegar a Doha.

VEJA MAIS

Do aeroporto a Seleção partiu para o hotel Westin Doha Hotel & Spa, na região central de Doha. O local será a concentração do Brasil na Copa.

Lá, centenas de torcedores fazem festa desde o começo da noite aguardando a chegada do Brasil. Músicas que serão entoadas nos estádios esquentaram o clima.

Seleção Brasileira em Doha (Lucas Figueiredo/CBF)

Antes da estreia no Mundial, contra a Sérvia, na próxima quinta-feira (24), o Brasil realizará quatro treinos no Catar. Um deles será fechado para a imprensa. Confira abaixo a programação:

Sábado (19/11): desembarque no Catar às 22h20 (16h20 de Brasília)

Domingo (20/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Segunda-feira (21/11): treino às 16h30 (10h30 de Brasília)

Terça-feira (22/11): treino fechado às 16h30 (10h30 de Brasília)

Quarta-feira (23/11): treino às 18h (12h de Brasília)

Quinta-feira (24/11): estreia contra a Sérvia às 22h (16h de Brasília)