Copa do mundo esquenta o comércio em Castanhal

Os quatro anos de espera já estão chegando ao fim e dia 20 de novembro, começam os jogos da Copa do Mundo do Catar. O Clima do evento já pode ser visto nas decorações das lojas do município, com as tradicionais bandeiras, cornetas, camisetas da seleção, acessórios e tudo mais que remete a copa nas cores verde e amarela.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que as vendas relacionadas à Copa do Mundo 2022 movimentem até R$ 1,48 bilhão, o que representa um aumento de 7,9% em comparação com os jogos de 2018, quando o comércio brasileira registrou ganhos da ordem de R$ 1,37 bi.

Para a empresária Néia Castro, proprietária de uma das maiores lojas de acessórios de Castanhal, a expectativa para as vendas já estão acima do esperado. A procura por material da copa começou desde o mês de julho e esquentou ainda mais na primeira semana se novembro. “Compramos tudo em junho e já com a quantidade suficiente para repor o estoque. Um investimento aproximado de 52 mil e já vendemos 40% antes de começar a copa. Porém tudo que compramos foi bem menor do que em épocas passadas por que este ano a copa está muito próxima do Natal e optamos em trabalhar assim”, contou.

Dielle Caliari também começou a investir nos acessórios temático para copa com bastante antecipação. “A mulherada gosta de se produzir para essa época já estão montado os acessórios para compor com as roupas. Temos vendido muito a bandana, que é quase indispensável e os colares para mostar um mix de peças e fazer bonito”, contou.

Com roupas ou acessórios o importante é torcer (Patrícia Baía/ O Liberal)

Se os lojistas estão confiantes, os funcionários também vivem essa expectativa. “Eu estou caprichando no meu look de copa para ficar aqui na loja e os cliente se inspiram e querem comprar as peças que estou usando”, disse a vendedora Fernanda Oliveira.

Look da copa

Não basta somente torcer para que o Brasil conquista o hexacampeonato. Tem que ter estilo e investir no look certo para curtir os jogos e as festas de comemorações. “Se eu não estiver toda arrumada e usando a camisa do Brasil parece que não é copa do mundo. A gente espera quatro anos e por isso temos que caprichar no look. O meu já está garantido. Vou usar uma camisa oficial do Brasil na cor azul com vários shorts e saias jeans”, contou a estudante Danielle de Jesus Oliveira.

Looks para torcer e comemorar em família (Divulgação)

A empresária Deny Silva também se antecipou nas compras das roupas para a sua loja. “Eu antecipei as vendas da Copa do Mundo para setembro, porque eu fiquei preocupada com o possível aumento dos preços e escassez das peças. Fui a primeira a começar a vender as roupas da copa”, disse a lojista.

A estratégia para começar a vender em setembro foi investir nos conteúdos para as redes sociais com ajuda de influenciadores digitais de Castanhal. “Chamei o Arthur Goes, a Julianne Zague e o Henrique Franco e produzimos uma série de conteúdos com fotos, reels, provadores, tutoriais de como se vestir na copa e focado na família porque pra mim copa é estar em família, comemorar junto e, às vezes sofrer junto quando perdemos alguns jogos, então nada mais do que justo, trazê-la para o centro. Eu lancei a coleção da Copa no dia 20 de setembro, aproveitando a hastag #brasilcore, que lançaram na época, pra aumentar o engajamento das nossas postagens”, contou a empresária.

A tendência é “Brasil Core”

Mas afinal, o que é essa moda? De uma forma geral, esse estilo consiste em se vestir com as cores da bandeira do Brasil, ou seja, verde, amarelo, azul e branco. Essa combinação, que inclusive popularizou com a camisa da seleção brasileira, é uma verdadeira onda mundo afora.

A empresária e consultora de imagem, Lyza Castoldi, apostou em Brasil cores para montar a coleção de Copa do Mundo. “Pensamos em cores e fingindo um pouco do Brasão, aproveitando essa tendência forte do Brasil core que já vem sendo usado a alguns meses. O verde, o amarelo e o azul estão fortíssimos, ficando ao branco como uma cor secundária”, exolicou.

Cores do Brasil estão na moda em várias combinações e estilos (Patrícia Baía/ O Liberal)

Lyza Castoldi deixa aqui uma super dica para quem para quem ainda não tem ideia do que vestir, mas também quer aproveitar a peça para usar fora da copa. “Você pode investir nessas cores em peças estruturadas como os shorts de cintura alta em alfaiataria e misturar com camisetinhas de alcinha branca e escolher acessórios coloridos para montar o look. As peças podem ser usadas depois no Natal por exemplo. O verde será fortemente usada neste final de ano”, disse a consultora de imagem e empresária.