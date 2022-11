Copa do Mundo 2022: confira jogadores que disputaram o Mundial por mais de um país

Restando apenas 10 dias para a Copa do Mundo de 2022, não restam dúvidas sobre quais países irão participar da competição. Entretanto, houve polêmica na participação da seleção do Equador que, segundo a Federação Chilena de Futebol, inscreveu um jogador irregular durante as Eliminatórias Sul-Americanas.

O Chile acusava a seleção equatoriana de inscrever o jogador Byron Castillo irregularmente, tendo em vista que ele seria colombiano e não equatoriano. O processo foi derrotado nos tribunais, e a seleção do Equador irá participar do Mundial.

Entretanto, a proibição de um mesmo jogador atuar por duas seleções é mais recente, e já tivemos casos de jogadores que atuaram por duas seleções em Copas do Mundo.

Jogadores que disputaram a Copa do Mundo por mais de um país

Luis Monti

Zagueiro nascido na Argentina, disputou a primeira Copa do Mundo defendendo a seleção sul-americana, que perdeu para o campeão mundial daquele ano, o Uruguai, por 4x2. Na competição seguinte, Monti, que era naturalizado italiano, jogou pelo país europeu, que foi sede do Mundial daquele ano e conquistou o título após a vitória sobre a Tchecoslováquia por 2x1.

Ferenc Puskas

Considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos, o atacante Ferenc Purczeld Biró fez parte da seleção húngara que ficou quatro anos invicta, vencendo as Olimpíadas de 1952 e a Copa do Mundo de 1954. Oito anos depois, o jogador vestiu a camisa espanhola, no Mundial de 1962, e acabou derrotada na fase de grupos, perdendo inclusive pelo Brasil por 2x1.

José Santamaría

José Santamaría foi um defensor nascido no Uruguai. Como Puskas, o jogador defendeu sua seleção natal em 1954 e jogou pela Espanha em 1962. Um detalhe curioso: o jogador jogou contra Puskas em uma competição e no mesmo time do húngaro em outra competição.

Mazzola

José João Altafini, também conhecido como Mazzola, foi um atacante brasileiro, campeão pela seleção verde e amarela em 1958. Após a conquista, o jogador atuou pela Itália, em 1962. Neste ano, os italianos não passaram da fase de grupos.

Robert Prosinečki

O ex-jogador alemão Prosinečki defendeu as seleções da Iugoslávia e da Croácia em anos diferentes. Na Copa do Mundo de 1990, o jogador atuou pela seleção da Iugoslávia, que acabou se desmembrando em diversos países, sendo um deles a Croácia. Em 1998 e em 2002 o jogador defendeu a seleção europeia, que foi derrotada pela França nas semifinais em 1998.

Dejan Stanković

O caso de Stanković é diferente, tendo em vista que o jogador atuou por três seleções diferentes. Em 1998, disputou a competição pela Iugoslávia. Já em 2006, o futebolista atuou pela seleção da Sérvia e Montenegro, que veio a se desmembrar também. Em 2010, pela seleção da Sérvia, que não conseguiu sair da fase de grupos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)