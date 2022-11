Melhor do mundo na temporada, Benzema está fora da Copa do Mundo de 2022 por lesão

Eleito o melhor jogador da última temporada, o centroavante francês Karim Benzema está fora da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A informação, que foi inicialmente divulgada pelo jornal "Le Parisien", foi confirmada na noite deste sábado (19) pela direção da seleção francesa.

Afastado da seleção francesa na Copa de 2018 devido a desavenças com a comissão técnica, o vencedor da Bola de Ouro de 2022 voltaria aos mundiais nesta edição, depois de oito anos. No entanto, o craque tem sofrido com lesões musculares na atual temporada. Ele fez apenas 12 dos 21 jogos do Real Madrid até a paralisação da temporada para a Copa.

Apesar de fazer parte da delegação francesa que está no Catar, Benzema não participou dos primeiros treinos, mas participou da atividade deste sábado junto com Varane, outro jogador lesionado que era dúvida para a estreia na próxima terça-feira, contra a Austrália. No entanto, se lesionou novamente e deixou o treinamento mais cedo.

Após a nova lesão, Benzema seguiu ao hospital Aspetar, clínica de excelência em Doha, para realizar exames que constataram lesão no quadríceps da coxa esquerda. O atacante deixou o local cabisbaixo.

O treinador da França, Didier Deschamps, tem até segunda-feira (21) para apontar um substituto para Benzema. É o terceiro corte da seleção francesa antes da Copa no Catar. Antes dele, o meia-atacante Nkunku e o zagueiro Kimpembe foram cortados. A equipe já não contava com os meias Pogba e Kanté, campeões na Rússia em 2018, que nem sequer foram convocados devido a lesões.