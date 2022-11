Copa do Mundo 2022: Karim Benzema lesiona e desfalca França na estreia, diz imprensa francesa; veja

O atacante Karim Benzema deixou o gramado de jogo durante trabalho com bola, junto à Seleção Francesa, em preparação para a estreia na Copa do Mundo. Até o presente momento, a federação do país aguarda o resultado dos exames realizados, para saber a gravidade do problema, segundo informa os portais "RMC Sport" e "L'Equipe"

A atividade na qual o jogador participou foi realizada neste sábado. Benzema havia sido preservado nos últimos dias e estava ao lado de Griezmann, Mbappé e Giroud, no lado ofensivo francês. O atleta vai realizar outros exames.

Enquanto isso, quem também retorna aos treinos é Raphael Varane. Os dois estavam fazendo trabalhos físicos separados do elenco, em razão das lesões sofridas ainda nos clubes, antes do primeiro jogo no mundial do Catar.

SAIBA MAIS



Este ano, Benzema sofreu com alguns problemas musculares, em temporada com o Real Madrid. Dos 21 jogos disputados antes da paralisação para a Copa, Karim esteve em 12, a última no dia 2 de novembro, na goleada sobre o Celtic, da Escócia, pela Champions League.

Vale lembrar que Pogba, Kanté e Kimpembe não foram convocados em virtude das lesões, desfalcando bastante a seleção da França. Nkunku chegou a treinar com a delegação, mas foi cortado.

A França é a atual campeã do mundo e estreia na próxima terça-feira, contra a Austrália, às 16 horas (Brasília), no estádio Al Janoub.