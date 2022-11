Primeira adversário do Brasil na Copa do Mundo 2022, Sérvia goleia Bahrein em amistoso

Primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2022, a Sérvia venceu o Bahrein por 5 a 1 no último amistoso antes da viagem para o Catar. Capitão da seleção europeia, Tadic fez dois gols, enquanto Vlahovic, Djuricic e Jovic fizeram os outros do placar elástico. Já Yusuf diminuiu de pênalti.

O nível técnico do adversário pode não ser parâmetro para o desempenho da Sérvia na Copa, mas o amistoso serviu para mostrar a Tite quais são as principais armas da equipe do leste europeu. São três os destaques da Sérvia hoje e dois deles foram a campo: o meio-campista Dusan Tadic, do Ajax, Vlahovic, astro da Juventus. O terceiro nome é o centroavante Mitrovic, também recém-recuperado de lesão e que foi preservado pelo técnico Dragan Stojkovic.

A Sérvia estreia na Copa do Mundo contra o Brasil na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail. O centroavante Mitrovic, astro do Fulham, artilheiro e que não foi utilizado neste amistoso, estará em campo. Tadic também.