Bélgica perde para o Egito em último amistoso antes da Copa do Mundo de 2022

No último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2022, a Bélgica perdeu de 2 a 1 para o Egito, em amistoso disputado nesta sexta-feira (18), no Kuwait. Os gols da partida foram marcados por Mostafa Mohamed e Trezeguet, para os egípcios, e Openda, para os belgas.

Estrelas da seleção europeia, De Bruyne e Hazard estiveram em campo, mas com atuação discreta. No lado do Egito, Salah acabou isolado em boa parte do jogo, mas protagonizou alguns bons lances.

No banco de reservas, Lukaku assistiu a toda partida. Destaque da seleção belga, o atacante se recupera de uma contusão e corre risco de ficar fora da primeira fase da Copa do Mundo.

A Bélgica estreia na Copa na quarta-feira, dia 23, contra o Canadá, jogo das 16h. As duas seleções estão no Grupo F, que ainda tem Croácia e Marrocos. O Egito não conseguiu se classificar e está de fora do Mundial.