Copa do Mundo 2022: Suposto suborno para o Catar ganhar do Equador é denunciado por jornalista

A Copa do Mundo ainda nem começou, mas o Mundial no Catar ganhou mais uma polêmica. Um jornalista do Oriente Médio, citou um possível favorecimento para a Seleção do Catar, diante do Equador, no jogo de abertura da Copa do Mundo no próximo domingo (20). A informação seria de um “arranjo” para que o Catar vença o Equador pelo placar de 1 a 0, segundo o site Metrópoles.

Amjad Taha, diretor regional do Centro Britânico de Estudos e Pesquisas do Oriente Médio, afirmou que o Catar tentou subornar a Seleção do Equador, no jogo de estreia do Mundial. A informação foi publicada no Twitter.

“Exclusivo: Catar subornou oito jogadores equatorianos com US$ 7,4 milhões para perder o primeiro jogo (1 a 0, 2º tempo). Cinco especialistas do Catar e do Equador confirmaram isso. Esperamos que seja falso. Esperamos que compartilhar isso afete o resultado. O mundo deveria se opor à corrupção da FIFA”, escreveu Amjad Taha, em seu perfil.

Outros casos suspeitos de manipulação

Nesta semana, a Sportradar, agência de monitoramento de apostas esportivas, foram identificados mais de mil jogos suspeitos de manipulação de resultados. Aproximadamente 130 deles só no futebol brasileiro, a maioria em ligas menores. O estudo foi divulgado com informações coletadas em cerca de 90 países.