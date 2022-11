Copa do Mundo 2022: antes de entrar ao vivo, jornalista leva 'esbarrão' e empurra torcedor no Catar

As transmissões em eventos esportivos de escala global podem ser verdadeiras "roletas", onde o inevitável pode acontecer a qualquer momento, seja com profissionais inexperientes ou mesmo com os já "consagrados".

Na Copa do Catar não tem sido diferente. Após ser chamado para uma entrada ao vivo no programa "Bom Dia Brasil", o jornalista Eric Faria, da Rede Globo acabou surpreendido por um torcedor, que caminhava por trás dele e, não se sabe se propositalmente ou não, esbarrou no repórter, que revidou com um empurrão.

A cena é acompanhada pela entrada da apresentadora Ana Paula Araújo, que pergunta se ele está bem, antes de comentar, "Eric Faria... opa! Tá tudo bem aí, Eric? Bom dia para você. Tudo bem ai? Que susto". Eric entrava ao vivo para falar sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios da Copa do Mundo.

Veja: