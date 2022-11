Copa do Mundo 2022: Qatar tem a cerveja mais cara entre os países participantes; veja mais

Dos 32 países participantes das Copa do Mundo do Qatar, coube ao anfitrião o indigesto título de "cerveja mais cara do mundo". De acordo com um estudo feito às vésperas do mundial, o litro do líquido precioso em Doha custa em média 11,21 libras (aproximadamente R$ 66,77).

O preço da bebida, comparado com outras capitais de países que estão na Copa é bastante elevado. Em Washington, capital dos Estados Unidos, por exemplo, o litro da cerveja pode ser encontrado por 6,58 (cerca de R$ 39,19). Vêm em seguida Zurique, na Suíça, com o custo médio de 6,57 libras (R$ 39,13 na cotação atual).

Não bastasse o valor elevado, o Qatar ainda impôs uma série de restrições para o consumo de bebida alcoólica no país. Devido a pressão internacional, algumas exceções foram concedidas excepcionalmente, como a permissão para venda e consumo nos arredores do estádio e em fan zones, bem como nos bares e restaurantes.

SAIBA MAIS



Para evitar os transtornos causados pelo consumo excessivo, Nasser Al Khater, diretor-executivo do Mundial, anunciou a criação de "zonas de sobriedade", destinada aos torcedores que estiverem "além da conta". A liberação acontece apenas no período do mundial, entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.

Confira:

- Qatar (Doha) - 11,21 libras (R$ 66,77)

- Estados Unidos (Washington DC) - 6,58 libras (R$ 39,19)

- Suíça (Zurique) - 6,57 libras (R$ 39,13)

- Inglaterra (Londres) - 6 libras (R$ 35,74)

- Dinamarca (Copenhague) - 5,90 libras (R$ 35,14)

- Austrália (Camberra) - 5,39 libras (R$ 32,10)

- França (Paris) - 5,27 libras (R$ 31,39)

- Holanda (Amsterdã) - 4,83 libras (R$ 28,77)

- Canadá (Ottawa) - 4,59 libras (R$ 27,34)

​- Bélgica (Bruxelas) - 4,39 libras (R$ 26,14)