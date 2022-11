Copa do Mundo 2022: israelenses e palestinos vão viajar juntos para o Catar

Israel e Catar não possuem uma relação diplomática firmada, no entanto, a Federação Internacional de Futebol (FIFA), divulgou nesta quinta-feira (10), que torcedores palestinos e israelenses vão viajar juntos para a Copa do Mundo do Catar. O país sede da Copa é aliado da Palestina, território que é fortemente atacado por Israel.

Segundo a nota divulgada, o acordo foi firmado após uma reunião entre a FIFA e o Ministério das Relações Exteriores de Israel e da Cultura e Esporte. Com isso, os torcedores dos dois países terão voos fretados exclusivos que serão operados temporariamente entre o Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv (Israel), e o Aeroporto Internacional Hamad, em Doha (Catar).

Os serviços para cidadãos israelenses serão fornecidos em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, por meio de uma empresa de viagens internacionais de operação privada com sede em Doha. Já os palestinos terão acesso aos serviços consulares na embaixada da Palestina, localizada em Doha.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, comemorou o acordo e ressaltou que a Copa do Mundo é um dos maiores símbolos do poder de unificação que o futebol tem.

"Estamos muito satisfeitos que um acordo foi alcançado para que torcedores israelenses e palestinos visitem o Catar e assistam a jogos durante a Copa do Mundo. Com este acordo, israelenses e palestinos poderão voar juntos e desfrutar do futebol juntos. O futebol tem o poder de unir as pessoas, transcende todas as fronteiras, atravessa todas as fronteiras e promove a unidade como nada mais. A Copa do Mundo é o símbolo máximo do poder unificador do futebol, e o anúncio histórico de hoje oferece uma plataforma para melhorar as relações em todo o Oriente Médio”, declarou Infantino.

Um porta-voz da Copa do Catar disse que o país havia se comprometido em receber todos os torcedores harmoniosamente.

"Desde que conquistamos os direitos de sediar a Copa do Mundo da FIFA 2022, sempre dissemos que todos os portadores de ingressos poderão assistir aos jogos no Catar. O anúncio de hoje ilustra nosso compromisso em respeitar as políticas da FIFA e os requisitos de hospedagem, incluindo o direito de todos de assistir aos jogos. Isso também inclui a exigência de que os portadores de ingressos e a mídia palestina possam viajar nesses voos fretados sem restrições, pois têm o mesmo direito de desfrutar do torneio, que é ainda mais especial por ser o primeira Copa do Mundo a ser sediada no mundo árabe e muçulmano", afirmou o porta-voz.

