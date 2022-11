Copa do Mundo 2022: a dois dias da abertura, Catar proíbe venda de bebida alcoólica nos estádios

Cerca de 48 horas antes da cerimônia de abertura da Copa do Mundo, o governo do Qatar - leia-se família real - decidiu, em uma medida extrema, restringir ainda mais o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios que sediarão os jogos e o entorno. A notícia foi confirmada na manhã desta sexta-feira e pegou muitos torcedores de surpresa.

A partir de agora, o único local permitido para venda de cerveja aos "torcedores comuns" será no Fifa Fanfestival, além de uma janela de quatro horas, entre 19h e 1h. Ainda assim, os preços seguem elevados, com meio litro de cerveja custando cerca de R $75 (ou US $14), considerada a mais cara da história das Copas do Mundo.

Na última segunda-feira, tanto a Fifa quanto o Comitê Organizador haviam garantido a venda de cerveja no entorno dos estádios. A ideia para os dias de jogo era iniciar a venda três horas antes de cada partida (sendo quatro horas na abertura e final), e encerrar cerca de 40 minutos após o apito inicial, para que os torcedores pudessem adentrar nos estádios. Essa medida também foi proibida.

Até aqui, apenas estão liberadas as cervejas sem álcool, que pertencem ao mesmo fabricante, custando cerca de R $45. Ainda no início da semana, a Fifa e a empresa que paga pelo direito de fornecer bebidas foram pegas de surpresa com uma decisão do governo do Qatar, em mudar os locais dos pontos de venda nas proximidades dos estádios.

São cerca de 75 milhões de dólares a cada quatro anos, desembolsados pela AB-Inbev que vão para a Fifa. Em troca, a entidade máxima do futebol mundial permite à empresa ser a patrocinadora oficial de cerveja.

Leia o que diz o "Guia do torcedor" da Fifa sobre bebidas alcoólicas:

"Bebidas alcoólicas não fazem parte da cultura local, mas a hospitalidade sim. Bebidas alcoólicas estarão disponíveis para compra por torcedores que desejam apreciá-lo. Elas são servidas em restaurantes, bares e hotéis licenciados em todo o país hoje. Onde ficam os estádios da FIFA World Cup™, os titulares de ingressos terão acesso a Budweiser, Budweiser Zero e Coca-Cola dentro do perímetro do estádio três horas antes do pontapé inicial, na abertura dos portões, e uma hora após o apito final. Para a abertura e finais, portões abertos quatro horas antes do jogo iniciar. Dentro do estádio os titulares de ingressos terão acesso a bebidas não alcoólicas Budweiser Zero e toda a linha da Coca-Cola. No FIFA Fan Festival, a Budweiser estará disponível para compra a partir das 18h30, e produtos Budweiser Zero e Coca-Cola ao longo do dia. Os torcedores devem observar que beber álcool fora de áreas designadas é proibido. Os torcedores também devem observar que não é permitido trazer álcool para o Catar. Torcedores devem evitar viajar com álcool de seus país de origem ou comprar com isenção de impostos produtos a caminho para evitar confisco na chegada ao Catar".