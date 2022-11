Copa do Mundo 2022: 67% dos brasileiros dizem que é 'muito provável' que vejam os jogos da seleção

Com os preparativos da Copa do Mundo 2022 a todo vapor, uma pesquisa da Offerwise, contratada pelo QuintoAndar, apontou que cerca de 67% dos brasileiros dizem ser "muito provável" que vejam os jogos da Seleção Brasileira, mesmo as partidas ocorrendo em dias úteis e em horário comercial. Os dados do estudo foram divulgados nesta quarta-feira (16) e ainda indica a quantidade de brasileiros que acredita no hexa.

Segundo a pesquisa, 77% dos brasileiros pretendem assistir às partidas em casa, 37% na casa de amigos ou parentes, 26% em bares e restaurantes e 22% no trabalho. Já sobre a confiança no hexa, 50% concordou totalmente com a frase: "Estou empolgado pois acredito que o Brasil vai ganhar o hexa". O estudo foi feito por meio questionário online, com 1.500 pessoas entrevistadas - entre homens e mulheres com mais de 18 anos e de todas as classes sociais. Confira:

O quanto você concorda ou discorda de cada uma das frases a seguir: "Estou empolgado pois acredito que o Brasil vai ganhar o hexa."

1 - Discordo totalmente (7%) 2 (6%) 3 (16%) 4 (22%) 5 - Concordo totalmente (50%)

O quanto você se planeja para a Copa do Mundo de Futebol? Você diria que:

Eu me planejo muito para a Copa (33%) Eu me planejo, mas não muito (41%) Eu não me planejo (26%)

O que você faz para se planejar para a Copa do Mundo?

Organizo como e onde vou assistir aos jogos (65%) Acompanho a tabela de jogos (56%) Penso nas comidas e bebidas para os momentos dos jogos (54%) Acompanho programas esportivos (53%) Compro produtos (44%) Planejo o que preciso comprar para aproveitar a copa (42%) Decoro minha casa (37%) Participo de bolões e apostas (35%) Estudo as seleções classificadas e/ou os jogadores (25%) Decoro minha rua (22%) Decoro meu ambiente de trabalho (21%) Contrato/ serviços (internet, TV a cabo etc) (18%) Tiro férias durante a Copa (10%)

Você comprou ou pretende comprar um produto ou serviço pensando na Copa do Mundo de 2022?

Sim (69%) Não (31%)

Quais produtos ou serviços você comprou ou pretende comprar pensando na Copa do Mundo de 2022?

Camisa da seleção brasileira (86%) Bandeira do Brasil (54%) Artigo de decoração (bandeiras, tinta etc.) (41%) Álbum de figurinhas da Copa (40%) Camisa de seleção estrangeira (11%) Televisão (28%) Pacote de televisão por assinatura (18%) Plano de internet (15%) Celular (11%) Aparelhagem de som (11%) Computador (7%) Eletrodomésticos (7%) Pacote de viagem/passagem/hotel para o Qatar (5%)

Com quem você pretende acompanhar os jogos da Copa do Mundo de Futebol? Jogos da seleção brasileira

Com a minha família mais próxima ou que mora comigo (marido, esposa, filhos, pais) (71%) Com amigos (48%) Com colegas/conhecidos (29%) Com vizinhos/pessoas que moram no meu bairro (18%) Com parentes mais distantes (9%) Com outras pessoas que eu não conheço (7%) Não sei ainda (6%) Sozinho (5%) Não assistirei (3,2%)

Jogos da Seleção

Com início no próximo domingo, dia 20 de novembro, com uma partida entre Catar x Equador, as três partidas do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo caem em dias da semana e no horário do expediente comercial. Mesmo que esses dias não sejam considerados feriados, as empresas têm prerrogativa de decidir se liberam ou entram em um acordo com seus empregados.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)