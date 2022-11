Portaria define expediente no Governo nos dias de jogos da seleção durante Copa do Mundo; confira

Nos dias em que os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 forem realizados às 12h, não haverá expediente nos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. É o que define a portaria do Ministério da Economia, publicada nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial da União, com as orientações sobre o expediente durante a Copa.

A seleção brasileira vai estrear no campeonato mundial no dia 24, uma quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra a Sérvia, em Doha, capital do Catar, sede da Copa. No dia 28, segunda-feira, fará o segundo jogo, contra Suíça, às 13h (horário de Brasília). No último jogo da fase de grupo, o Brasil enfrentará a seleção de Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h.

Veja o que a portaria do Ministério da Economia estabelece para os dias dos jogos: