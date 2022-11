Copa do Mundo 2022: Daniel Alves volta a ser criticado após carrinhos nos treinos; vídeo

A Seleção Brasileira realiza a preparação final em Turim, na Itália, para a Copa do Mundo 2022 do Catar. Nesta terça-feira (15), o lateral-direito Daniel Alves voltou a estar no centro das atenções. Após ter a convocação questionada, agora o jogador foi criticado por carrinhos para cima do atacantes Pedro, do Flamengo, e Rafinha, do Barcelona-ESP.

O momento aconteceu no mesmo dia em que o meia-atacante Nkunku, da França, foi cortado da Copa, após uma entrada parecida às de Daniel Alves, do volante Camavinga.

