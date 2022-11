Copa do Mundo 2022: Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda-feira (14), na Itália

A Seleção Brasileira se apresenta a partir desta segunda-feira (14), para o início da preparação para a Copa do Mundo 2022, no Catar. Os 26 jogadores convocados devem estar na cidade de Turim, na Itália, até 12h. Pelo menos três voos foram fretados para a chegada dos escolhidos para a busca do hexa. O Brasil utilizará as instalações da Juventus.

Na parte da tarde desta segunda, os jogadores já participarão da primeira atividade no CT da Juve, onde ficarão hospedados em um hotel no próprio Centro. A ida os brasileiros ao Catar ocorre no dia 19, próximo sábado, às 14h30, já que a Seleção estreia no Mundial no dia 24, uma quinta-feira. O adversário será a Sérvia, a partir das 16h, no Lusail Stadium.

Antecipados

Na manhã do último domingo (13), o técnico Tite, o goleiro Weverton, do Palmeiras, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo, já desembarcaram em Turim. Os atletas são os únicos convocados que atuam no futebol brasileiro. Nenhum entrou em campo na última rodada do Brasileirão, para não correrem o risco de lesão, com a Copa tão próxima.

Além dos jogadores, toda a comissão técnica, o estafe e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, chefe da delegação, também viajaram. Na chegada, em torno de 20 torcedores assediaram os brasileiros, que pousaram para fotos.

Curiosidades

Uma curiosidade é que esta será apenas a segunda vez que a delegação não treinará na Granja Comary, CT da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que fica em Tersópolis (RJ). Até então, a equipe de 2006 era a única que não havia iniciado a preparação no local.

Vale lembrar, a Seleção Brasileira utilizará como base o complexo esportivo do Al-Arabi, em Doha (CAT). A equipe treinará no estádio Grand Hamad, que já está personalizado com o verde e amarelo característico do Brasil. O local fica a menos de 5 km do hotel de luxo em que a delegação ficará hospedada.