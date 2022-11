Copa do Mundo 2022: metade dos brasileiros acredita que Brasil pode conquistar o hexa, mostra Ipec

A Copa do Mundo do Catar já começa no próximo dia 20 de novembro e com isso, para os brasileiros, o sonho de conquista o hexa se renova. Apesar das duas últimas edições não terem sido tão boas para o Brasil, boa parte dos torcedores acreditam que a Seleção, comandada por Tite, pode conquistar o sexto título mundial.

Segundo o Ipec, 50% dos brasileiros entrevistados acreditam que o Brasil tem muitas chances de conquistar o hexa no Catar. A pesquisa foi feita com 2 mil pessoas, de forma presencial, entre os dias 3 e 8 de novembro, em 128 cidades do Brasil.

VEJA MAIS

Apesar de este ano estar em um período diferente – a mudança de data ocorreu por conta das condições climáticas do Catar, o clima de Copa ainda está presente nos brasileiros e os torcedores estão ansiosos pelo torneio. De acordo com o levantamento, 69% dos entrevistados estão empolgados com a Seleção na Copa.

Já 80% acredita que o Brasil possui, em algum nível, chances de título. Apenas 25% dos consultados se disseram desanimados com a Copa do Catar.

A Seleção Brasileira foi convocada por Tite na última segunda-feira (7) e incluiu os nomes de jogadores esperados, como os atacantes Neymar, Vinicius Jr. e Richarlison, mas também teve surpresas como o lateral-direito Daniel Alves.

O Brasil está no grupo G, junto da Sérvia, Camarões e Suíça. A equipe brasileira estreia no próximo dia 24 de novembro contra os sérvios, às 16h.

A pesquisa do Ipec também mostrou que 44% dos entrevistados pretendem parar para assistir aos jogos da Seleção, 31% afirmaram que vão acompanhar o máximo que puderem.

Participe da nossa enquete

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)