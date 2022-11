Copa do Mundo 2022: veja a lista de jogadores lesionados que não vão para o Mundial

A Copa do Mundo de 2022 será a última a contar com 32 seleções, tendo em vista que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) pretende aumentar este número em 2026. As seleções se preparam para a competição, que começará em menos de 10 dias, e a maioria já divulgou sua lista de jogadores convocados para o Mundial.

VEJA MAIS

Muitas ausências foram sentidas, principalmente por conta de lesões. Craques como Paul Pogba, da França, e Timo Werner, da Alemanha, ficarão de fora da maior competição do futebol. Outros jogadores, como Sadio Mané, de Senegal, e o zagueiro Ronald Araújo, do Uruguai, foram convocados, mas ainda são dúvidas.

Jogadores que ficarão de fora da Copa do Mundo

N’Golo Kanté (França);

Paul Pogba (França);

Boubacar Kamara (França);

Mike Maignan (França);

Reece James (Inglaterra);

Ben Chilwell (Inglaterra);

Diogo Jota (Portugal);

Pedro Neto (Portugal);

Timo Werner (Alemanha);

Lo Celso (Argentina);

Philippe Coutinho (Brasil);

Georginio Wijnaldum (Holanda);

Jesús Corona (México).

Na lista de desfalques, a França é a seleção com mais jogadores que não poderão participar da competição. Além disso, os franceses perderam jogadores importantes, como Kanté e Pogba, titulares em 2018.

O atacante Timo Werner também é um desfalque que será bastante sentido. Já para os brasileiros, o meio-campista Philippe Coutinho se ausentará da competição, mas o impacto será menor sentido, pois o jogador não vinha sendo utilizado por Tite nos últimos jogos da seleção.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)