Copa do Mundo de 2022: Senegal usa líderes espirituais para tentar ter Mané no Mundial; entenda

Com uma lesão na fíbula da perna direita, o atacante do Bayern-ALE e de Senegal Sadio Mané tem a participação na Copa do Mundo de 2022 em risco. No entanto, se vier a ficar de fora do torneio não será por falta de apoio, inclusive do plano invisível. Secretária-geral da Fifa, a senegalesa Fatma Samoura contou que a Seleção de seu país vai usar líderes espirituais para curar o atleta.

"Vamos usar marabutos (líderes religiosos muçulmanos que habitam o Norte da África e o deserto do Saara). Não sei [se é eficaz], mas, neste caso, vamos usar de qualquer maneira. Esperamos milagres. Ele tem que estar lá [na Copa]", declarou a dirigente.

O primeiro jogo de Senegal na Copa será na segunda-feira (21), às 13h, contra a Holanda, no Estádio Al Thumama. O duelo é válido pelo grupo A do Mundial.