Empresas organizam rotinas para que funcionários possam acompanhar jogos da seleção brasileira

A uma semana da Copa do Mundo do Catar, com jogo de estreia Catar x Equador, marcado para o domingo (20), aumenta a expectativa dos torcedores brasileiros para o Mundial, que pode dar à nossa seleção o sexto título em Mundiais. Como os jogos do time canarinho, em sua maioria, serão em dias de semana e no período da tarde, empresas e repartições em geral já começam a pensar e organizar esquemas especiais para que nenhum funcionário deixe de acompanhar e torcer pelo plantel verde e amarelo.

Em Belém, a diretora de um escritório de contabilidade corporativa, Ana Carla Pompeu, explica que a empresa, com doze anos de mercado, conta, hoje, com 16 funcionários, incluindo os diretores. Para ela, embora não exista nenhuma legislação que preveja a dispensa dos funcionários em dias de jogo, é preciso entender e respeitar a paixão que o brasileiro tem pelo futebol. “Aqui na empresa, a gente acredita, sim, que é importante essa reunião, essa pausa para torcer, para vibrar, para desanuviar dos problemas”, ressalta.

Ausência da empresa em horário de jogo

Segundo ela, a programação já está esquematizada. Para os jogos que forem ocorrer às 13 horas (na primeira fase, o segundo jogo do Brasil será nesse horário, no dia 28 de novembro, contra a Suíça), a equipe sairá do escritório ao meio-dia para assistir à partida em outro ambiente. Ao final do jogo, o time retorna e segue com as atividades. “Como a gente vai ficar mais tempo fora do que o horário habitual do almoço, vou levar o meu notebook e a gente vai ficar em stand by. Vamos assistir ao jogo, mas ficaremos atentos para qualquer eventualidade que aconteça com um dos nossos clientes. Não vamos estar muito longe da sede da contabilidade. Então, a gente consegue voltar e atender”, detalha.

Já para os jogos marcados às 16 horas (são dois na primeira fase: a estreia, no dia 24, contra a Sérvia; e o terceiro, no dia 2 de dezembro, contra Camarões), todos irão para o condomínio onde Ana Carla mora, com direito a comes e bebes e o aluguel do espaço para a reunião. “Finalizando a nossa organização para a primeira fase dos jogos, nós mandamos fazer uma camisa para todo mundo, com nomes e números personalizadas, para que a gente possa vir trabalhar ainda uniformizados, mas em clima de Copa. Esperamos que o Brasil passe para a segunda fase e que possamos organizar mais algumas saídas e voltemos para o trabalho felizes e satisfeitos com o desempenho da nossa seleção”, aponta.

Bem-estar ganha com esse ambiente

Para o especialista em administração, mestre na área, Márcio Cerveira, a empresa entender e ter a sensibilidade de respeitar esse carinho dos brasileiros para com o esporte e, de modo especial, com o futebol, é algo bastante positivo e se assemelha aos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho desenvolvidos por algumas corporações. “As empresas estratégicas podem usar os jogos com o objetivo de engajar suas equipes, melhorar o clima organizacional e a produtividade, além de mudar a percepção ‘negativa’ que, porventura, algum funcionário possa ter. E o melhor de tudo, ainda vai provocar o aumento do hormônio endorfina, que gerará ainda mais felicidade e bem-estar de fazer parte da empresa”, acredita.

Cuidados - De acordo com Márcio, nesse tipo de situação, os funcionários também precisam fazer a sua parte, respeitando os limites do comportamento profissional. “O primeiro passo é se apropriar dos ajustes internos em se tratando dos horários, por exemplo. Caso a empresa permita que o funcionário assista aos jogos de sua residência e após isso se desloque ao trabalho, é preciso se atentar e ter moderação quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, o tempo de deslocamento de sua residência ao trabalho para que ocorram questões de atrasos, entre outras. Já se a empresa criar um ambiente interno para que todos possam assistir juntos, é preciso lembrar de que se está dentro das instalações regidas pelas normas institucionais, então é de suma importância o zelo no tratamento aos colegas, evitar palavrões, comemorações exageradas, como gritos, etc”, relata.

Promoções - Uma outra empresa de Belém que também seguirá com uma preparação especial para a Copa é o estúdio de depilação e estética onde a supervisora Brenda Souza, de 32 anos, trabalha há mais de quatro anos. Na unidade em que ela presta serviço, no bairro do Umarizal, além de promoções especiais para os clientes, nos dias dos jogos da seleção brasileira na Copa, haverá aparelhos de TVs espalhados e camisas personalizadas para que os funcionários possam torcer.

“Teremos uma grande promoção para os clientes, que poderão ganhar uma camisa personalizada, quando gastarem um determinado valor em serviços. Será a mesma camisa que os colaboradores vão usar. Para nós, é muito importante poder estar juntos nesse momento, porque a gente acaba sendo uma família, será a mesma energia de união da casa das pessoas, torcendo pelo nosso País”, anima-se.