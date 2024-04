'É Das Manas' - Encontro de Brechós: evento espera reunir cerca de 70 empreendedoras em Belém

O projeto 'É Das Manas - Encontro de Brechós' participará de um evento que busca reunir cerca de 70 brechós em um só lugar. A ação está programada para o dia 11 de maio de 2024, de 10h às 21h, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur) e também contará com atrações culturais, para incentivar o consumo consciente e impulsionar o empreendedorismo feminino.

Buscando agregar em um só espaço mulheres empreendedoras do ramo de brechós e moda autoral, para que elas possam expor suas peças e, posteriormente, vendê-las, o É Das Manas foi idealizado por duas amigas que se conheceram nesse mundo da moda circular e sustentável. Elas decidiram unir toda a sua experiência em produção de eventos para ter o seu próprio projeto de brechó itinerante.

O encontro de brechós promovido pelo É Das Manas ocorre mensalmente, em áreas de grande movimentação e com notoriedade à cultura do estado do Pará, reunindo de 10 a 15 donas de brechós do meio digital, em sua maioria, que aproveitam o evento para encontrar presencialmente suas clientes.

As criadoras do É Das Manas são Beatriz Batista e Brunna Heimann. Apaixonada pelo mundo da moda sustentável desde os 16 anos, Beatriz criou a Aquele Look Brechó, em meados de 2018, por questões financeiras, e a paixão pela moda circular se tornou o seu próprio negócio. Já Brunna é professora em formação e foi influenciada pela mãe, desde a infância, a ser uma apaixonada pelo mundo da moda. Ela iniciou no ramo de brechó em 2016, aos 15 anos, quando passou a fazer curadoria de suas peças para desapegar e, assim, conseguir sua independência

O Encontro de Brechós surgiu da necessidade de dar espaço para mulheres do segmento do ramo da moda circular e sustentável paraense, além de dar visibilidade às causas voltadas ao consumo consciente de peças de roupa, considerando os níveis de poluição da indústria têxtil. Com o projeto, elas conseguiram unir parte dessa essa comunidade ainda em ascensão no estado.

Serviço

Encontro de Brechós

Data: 11 de maio

Horário: das 10h às 21h,

Local: Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur)

Atrações: cerca de 70 brechós reunidos, além de programação cultural e musical