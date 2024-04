Quer fazer uma renda extra com o que já possui em casa? Saiba como montar um brechó do zero

Facilmente encontradas em todo o país, as lojas de brechó têm se tornado cada vez mais populares, atraindo públicos de diversas classes sociais e de qualquer idade. E o crescente investimento nesse tipo de empreendimento está associado aos valores baixos dos artigos usados, além de ser um negócio considerado sustentável.

Por que investir em um brechó?

A vantagem de abrir um brechó é o baixo investimento inicial e a não necessidade de cursos profissionalizantes para atuar no ramo. Inclusive, se você possui em casa itens que não usa mais e que se encontram em bom estado, já pode começar a vender, o que torna esse processo mais facilitado e sem qualquer custo.

O retorno também pode ser de imediato, o que já ajuda quem está precisando de uma renda extra o quanto antes.

Como montar um brechó do zero? Confira dicas para ajudar no processo de conseguir uma renda extra

Agora que você já está por dentro das vantagens de montar um brechó, saiba como planejar e organizar os próximos passos para começar a ganhar uma renda extra já:

1- Separe as peças em bom estado de conservação

Não é porque são peças usadas que devem ser repassadas de qualquer jeito, não é mesmo? Os itens separados para venda devem estar em bom estado de conservação para que quem adquirir consiga usar sem qualquer arrependimento.

Inclusive, os itens de um brechó vão muito além de roupas. Você pode vender sapatos, joias, artigos de casa e várias outras opções.

2- Considere ter materiais de costura e acabamentos em casa

Sim, esses materiais podem ajudar a conservar e consertar peças que precisam de uma "ajudinha". Dessa forma, você pode realizar manutenções das peças e utilizá-los para venda também.

3- Mantenha a limpeza e higiene do que estiver a venda

Lave, passe, limpe e organize tudo o que for separado para a venda. Uma das razões de resistência de pessoas em adquirir peças usadas é justamente a falta de cuidado por parte do proprietário, o que pode definir o futuro do empreendimento.

4- Veja se a melhor forma de vender é online ou de forma física

Outra vantagem de abrir um brechó é que as peças podem ser expostas até mesmo na frente da própria casa ou em praças e feirinhas. No entanto, divulgar as peças nas redes sociais também pode ser uma alternativa eficaz para quem deseja expandir ainda mais o alcance do negócio.

Você pode considerar criar um perfil numa rede social apenas para divulgar as peças e negociar os itens pelo celular, de forma mais prática e rápida.

Seguindo o passo a passo descrito, é possível conseguir vender de imediato com ações de divulgação para vizinhos, amigos e parentes.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com