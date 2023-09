Empreendedoras do ramo da moda realizam encontro de brechós em Belém

Mulheres empreendedoras do ramo da moda estarão reunidas em um brechó itinerante com o intuito de contribuir com a movimentação do mercado local de maneira sustentável e autoral. Chamado Bora Garimpar Belém, do Canto Delas Bazar, o evento irá contar com 30 lojas que serão expostas no espaço Açaí Biruta, no dia 1º de outubro, de 9h às 15h.

O projeto busca incentivar mulheres no segmento de moda circular da região paraense, promovendo debates sobre o consumo consciente e sustentável, com o incentivo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que está investindo no mercado criativo para o evento da COP 30.

Segundo a idealizadora do projeto, a advogada Ana Gibson, o Bora Garimpar Belém é realizado em lugares da cidade que tenham uma maior presença da cultura local, disponibilizando também espaços de lazer e gastronômicos.

O evento

DATA: 01 de outubro de 2023

01 de outubro de 2023 HORÁRIO: 09h às 15h

09h às 15h LOCAL: Açaí Biruta

Brechó movimenta o mercado e pode ser uma alternativa sustentável

Os brechós são vendas de peças usadas que englobam não somente roupas, como sapatos, acessórios, móveis e outros itens que podem ser reutilizados.

Além de fazer parte de uma economia consciente e responsável, adiquirir peças de um bazar possui outras vantagens, como:

Preços acessíveis

Por já terem sido usados por outras pessoas, os preços costumam ser mais baixos do que os encontrados em lojas convencionais.

Peças únicas e originais

Alguns espaços possuem peças exclusivas, como os estilos vintage, internacionais e até customizadas.

Peças de qualidade e durabilidade

A maioria dos itens encontrados em brechós são peças duráveis, já que as mais antigas possuem fabricação om materiais de melhor qualidade, em comparação as peças de fast fashion.

Apoio a causas sociais

Alguns brechós são promovidos por organizações ou empresas que usam os recursos obtidos para apoiar causas sociais

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com