Bazar de lojas promove workshop com revezamento de clientes nesta quinta feira

Nesta quinta-feira (12), a partir das 17h, haverá bazar de lojas, com roupas, sapatos, acessórios, maquiagens e workshops, em um restaurante localizado na Travessa Nove de Janeiro, esquina com a Travessa João Balbi, em Belém. O evento terá revezamento de clientes na entrada para evitar aglomerações. A programação ainda vai ter curso de auto maquiagem básica, cuidados com a pele, dicas de moda e estilo e moda brechó. A entrada é gratuita.

Bazar

O evento, idealizado pela jornalista e empresária Talytha Araújo, pretende incentivar o consumo consciente e promover as vendas. “Com o aumento de casos da segunda onda do novo coronavírus, muitas lojas sentiram a queda nas vendas, o objetivo é garantir que possamos nos estabelecer no mercado sem grandes prejuízos", conta, reforçando que haverá .

Serviço:

Local: Restaurante Mercearia

Hora: das 17h às 20h30

Data: 12/11/2020

Entrada franca