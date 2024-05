Tendência por locação de imóveis individuais cresce em Belém

O número de anfitriões paraenses em plataformas para locação de estadias por tempo determinado, a exemplo da ‘Airbnb’, cresceu nos últimos meses influenciado pela aproximação da Conferência das Partes (Cop-30), sediada em Belém, no ano de 2025. De acordo com Aleksandra Ristovic, gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Airbnb no Brasil, “a procura por acomodações virou uma tendência crescente após o anúncio de Belém como sede da COP-30”. De olho nessa movimentação, entidades públicas e privadas se mobilizam para incentivar e ampliar o setor hoteleiro.

Sobre os estímulos previstos, Ristov destaca a ampliação da capacidade de hospedagem na capital e a possibilidade do que chamou de “empoderamento econômico”. A representante se refere também à parceria entre a americana ‘Airbnb’ e o Governo do Estado do Pará, para elevar ainda mais o número de imóveis em Belém cadastrados na plataforma.

“A parceria entre Airbnb e o Governo do Estado do Pará representa um esforço conjunto para promover a capital paraense como local da conferência, além de familiarizar o público de Belém com o Airbnb e gerar oportunidades de empoderamento econômico por meio da locação de seus espaços”, explica Aleksandra.

Governo do Estado

Em audiência realizada no senado para debater os preparativos da Cop-30, no dia 23 de abril, a vice-governadora Hana Ghassan, destacou a parceria com a gigante do ramo de locação online. Segundo ela, “Em poucos meses, já conseguimos dobrar o número de imóveis no Airbnb em Belém”. A representante demonstrou expectativas a respeito da questão hoteleira em Belém e das soluções pensadas para receber o evento.

“Temos outras soluções como aluguéis de temporada e também estruturas modulares como hospedagem. O governo do estado está trabalhando em conjunto com o governo federal e o governo municipal em todas as soluções. Já passamos da fase de estudos, agora são ações concretas para ampliar o número de leitos na nossa capital e assim receber os nossos participantes”, afirmou Hana.

Como alugar seu imóvel

Em nota, o Airbnb informa que disponibiliza em seu site uma página especial que ajuda os anfitriões a receber hóspedes pela primeira vez, além de dicas de como criar um anúncio atraente.

Entre os recursos disponíveis para ajudar os anfitriões, o Anúncio Fácil Airbnb, lançado em novembro de 2022, oferece uma maneira totalmente nova e super fácil de anunciar um espaço no Airbnb, com orientação individual gratuita de um Superhost - anfitriões mais bem avaliados na plataforma, um hóspede experiente para a primeira reserva e atendimento especializado do Airbnb. A ferramenta ainda conta com uma equipe que pode ajudar no processo de configuração e utilização da plataforma, desde problemas na conta no Airbnb até o recebimento de pagamentos, e estão disponíveis por telefone, mensagens ou e-mail em vários idiomas.