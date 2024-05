Feira da Mulher Empreendedora tem programação voltada para o Dia das Mães; confira

A quinta edição da Feira da Mulher Empreendedora traz uma programação alusiva ao Dia das Mães, com a participação de cerca de 70 expositoras. Neste mês, a expectativa é de crescimento de 40% em relação à última feira realizada, em dezembro. O evento acontece até este sábado, na Igreja Primeiro Amor (IPA), com entrada franca, de 9h às 22h.

No local, os visitantes poderão encontrar várias opções de presentes para o Dia das Mães, desde roupas, com preços acessíveis a partir de R$ 20, acessórios, sapataria, petshop, arranjos florais , artesanato, biojoias, artigos infantis, beleza, saúde, bem estar. Além disso, será ofertada, gratuitamente, massagens em colchões terapêuticos e spa.

O projeto Chá e Palavra está presente na feira, com ações que desenvolvem um trabalho social e espiritual para mulheres. O evento também conta com uma série de programações, como um show da cantora Lenne Bandeira --- que também é coordenadora da feira ---, Banda Louva Brasil, desfiles de moda, apresentação de balé e uma amostra de cozinha show, com a chef e consultora gastronômica Narinha Tabosa.

O público também receberá uma palestra sobre empreendedorismo e finanças, promovida pelo Sebrae. Nos dias do evento serão oferecidas oficinas de costura criativa e arranjos florais.

Um dos efeitos positivos observados entre as expositoras é o encorajamento para elas abrirem e regularizarem seus próprios negócios e gerarem rendas para suas famílias, e até para terceiros. " Entre as que começaram a empreender a partir da Feira, existem meninas que já oferecem dois empregos diretos e vem se aperfeiçoando ainda mais para o mercado de trabalho" , ressalta Iolanda Lopes, uma das coordenadoras do evento.

Os projetos fazem parte dos eixos de atuação da Igreja Primeiro Amor (IPA) e tem uma realização do Instituto Aviva.