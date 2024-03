Atendimento aos pequenos negócios é destaque em premiação do Sebrae Pará

Os destaques no atendimento aos pequenos negócios foram conhecidos na noite desta sexta-feira (8), na 2ª Edição do Selo Sebrae de Referência em Atendimento, evento realizado pelo Sebrae Pará na Unidade Getúlio Vargas do Senai, em Belém. O prêmio busca valorizar o atendimento feito pelas Salas do Empreendedor, administradas pelas prefeituras municipais.

“Esse evento tem uma importância fundamental para os clientes do Sebrae que estarão se preparando para a COP 30. O Pará receberá mais de 100 mil pessoas durante a conferência. E essas pessoas, diante de um bom atendimento, levarão como recordação ótimas experiências aqui da Amazônia e certamente voltarão, fazendo com que o nosso turismo efetivamente vire algo mundialmente conhecido”, observou o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Premiação da 2ª Edição do Selo Sebrae de Referência em Atendimento

“É Belém do Pará, são os municípios do Estado do Pará, é a Amazônia se transformando em um grande hub de turismo ecológico, e o Sebrae participando de uma maneira efetiva de todo esse processo. Por isso estamos aqui, hoje, reconhecendo esses agentes que estão espalhados por todo o Pará com as suas boas práticas”, reforçou Magno.

Diamante, Ouro, Prata e Bronze

O Selo é dividido em quatro categorias – Diamante, Ouro, Prata e Bronze – e duas etapas: estadual (categorias Ouro, Prata e Bronze) e nacional (categoria Diamante).

Foram certificadas as Salas e os atendentes que obtiveram o maior número de atendimentos e interações registrados no Sistema de Atendimento Sebrae (SAS). A seleção dos vencedores obedeceu aos seguintes critérios: Qualidade do Atendimento, Gestão, Ambiente de Negócios, Oferta de Soluções, Infraestrutura, Presença Digital e Capilaridade, aos quais foram atribuídas notas.

No total, nove Salas do Empreendedor receberam o Selo Ouro e outras nove receberam o Selo Prata. Além disso, também receberam certificado de reconhecimento as três Salas do Empreendedor e também os 13 atendentes que mais registraram interações no Sistema de Atendimento do Sebrae/PA (SAS). As salas que receberam o Selo Ouro irão concorrer ao Selo Diamante (etapa nacional), que vai acontecer em Brasília (DF).

“Esse reconhecimento mostra a importância da Sala do Empreendedor e do trabalho que a gente faz, que é um serviço qualificado. Estou muito satisfeito com esse reconhecimento do meu trabalho, porque ao longo de todo o ano eu segui todas as orientações e, agora, ficar em primeiro lugar só vem coroar esse esforço, é muito bom”, revelou o atendente Lemuel Rodrigues de Carvalho, de Dom Eliseu, que registrou 4.222 atendimentos na Sala do Empreendedor.

Salas do Empreendedor

No Pará, atualmente são 149 Salas do Empreendedor e 171 Atendentes, que realizaram um total de 66.884 registros de interações no atendimento a 29.953 clientes ao longo de 2023. Nesses espaços, são oferecidos serviços de capacitação, orientações e informações gerais ao empreendedor de pequeno negócio, além da formalização como microempreendedor individual. Os atendimentos são realizados por atendentes capacitados pelo próprio Sebrae.

Confira os vencedores e as respectivas categorias:

Selo Ouro

Abaetetuba (Agência Tocantins)

Bagre (Agência Marajó I)

Barcarena (Agência Tocantins)

Cametá (Agência Tocantins)

Castanhal (Agência Guamá)

Ipixuna do Pará (Agência Capim)

Jacundá (Agência Carajás I)

Santa Izabel do Pará (Agência Guamá)

Vigia (Agência Guamá)

Selo Prata

Curuçá (Agência Guamá)

Igarapé-Açu (Agência Guamá)

Ananindeua (Agência Metropolitana)

Canaã dos Carajás (Agência Carajás II)

Viseu (Agência Caeté)

Bujaru (Agência Guamá)

Marabá (Agência Carajás I)

Dom Eliseu (Agência Capim)

Marituba (Agência Metropolitana)

Salas do Empreendedor que mais registraram interações no SAS

1º - Sala do Empreendedor Dom Eliseu-PA | Agência Capim | Responsável: Lemuel Rodrigues de Carvalho – 7.121 atendimentos / interações

2º - Sala do Empreendedor Marabá-PA | Agência Carajás I | Responsável: Rafael Amorim Saraiva Carvalho – 6.447atendimentos / interações

3º - Sala do Empreendedor Abaetetuba -PA | Agência Tocantins | Responsável: Bruna do Socorro Barbosa da Silva – 6.402 atendimentos / interações

Atendentes que mais registraram interações no SAS

1º) Lemuel Rodrigues de Carvalho | Atendimentos: 4.222 | Sala do Empreendedor Dom Eliseu-PA, Agência Capim.

2º) Bruna do Socorro Barbosa da Silva | Atendimentos: 4.135| Sala do Empreendedor Abaetetuba – PA, Agência Tocantins.

3º) Rafael Amorim Saraiva | Atendimentos: 3.431 | Sala do Empreendedor Marabá-PA, Agência Carajás I.

4º) Juani Elen Oliveira Freitas | Atendimentos: 2.017 | Sala do Empreendedor anta Isabel do Pará-PA, Agência Guamá.

5º) Maria Soares de Oliveira | Atendimentos: 1.308 | Sala do Empreendedor Oriximiná-PA, Agência Baixo Amazonas.

6º) Leila Figueiredo | Atendimentos: 1.265 | Sala do Empreendedor Marituba-PA, Agência Metropolitana.

7º) Thaiara Gomes | Atendimentos: 1.243 | Sala do Empreendedor Tucumã-PA, Agência Araguaia.

8º) Francivaldo Francisco Meneses Lima | Atendimentos: 1.213 | Sala do Empreendedor - Canaã dos Carajás – PA, Agência Carajás II.

9º) Jozimar Pereira de Nazaré | Atendimentos: 1.177 | Sala do Empreendedor Viseu – PA, Agência Caeté.

10º) Ana Paula Araujo dos Santos | Atendimentos: 355 | Sala do Empreendedor Breves – PA, Agência Marajó I.

11º) Jonas Tadeu Correia Nunes | Atendimentos: 282 | Sala do Empreendedor Aveiro – PA, Agência Tapajós.

12º) Izaque Santos Ferreira | Atendimentos: 105 | Sala do Empreendedor Anapu – PA, Agência Xingu.

13º) Sergio Alexandre Santos da Costa | Atendimentos: 27 | Sala do Empreendedor Afuá – PA, Agência Marajó II.