Setor de móveis aquece em Belém com expectativa da COP 30

A proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro, já tem provocado impactos visíveis no setor de móveis da cidade. Lojas especializadas registram aumento nas vendas, principalmente de quartos e cozinhas planejadas, impulsionado pela antecipação de reformas em imóveis que serão alugados ou preparados para receber visitantes durante o evento internacional. Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que os preços dos móveis acumulam alta de 11,01% em 12 meses na região metropolitana da capital paraense.

Na Galeria Marmobraz, o aumento na procura por móveis como sofás, cadeiras e poltronas começou a ser percebido ainda em abril. O diretor comercial Isan Anijar aponta que a movimentação tem relação direta com a preparação de imóveis para aluguel de temporada na COP 30, mas também com o tradicional movimento de reformas para o Círio de Nazaré.

“A procura por orçamentos cresceu cerca de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado, e a tendência é que aumente ainda mais nos próximos meses”, afirma. A projeção da loja é de um salto de até 40% na demanda entre julho e setembro.

Pacotes especiais voltados para a COP incluem móveis planejados para quartos e cozinhas (Carmem Helena / O Liberal)

Segundo Anijar, a principal preocupação é com a escassez de mão de obra especializada para montagem e acabamento dos móveis. “Isso já está interferindo no preço final dos produtos. Quem deixar para a última hora pode ter dificuldade de encontrar quem execute o serviço”, alerta.

Apesar da alta nos preços, o diretor reforça que os consumidores não têm recuado:

“É uma necessidade real. As pessoas precisam reformar para alugar os imóveis, não tem jeito”.

Móveis planejados voltam a ganhar fôlego após retração no início do ano

Na Móveis Perfetto, loja especializada em planejados, a movimentação começou a mudar a partir da segunda quinzena de maio, após um início de ano de queda acentuada. Segundo os sócios Marília Reis e Kemps Lobo, o primeiro trimestre de 2025 registrou quase 50% de queda nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a loja teve seu melhor desempenho histórico.

“Agora em junho, sentimos a retomada. Cozinhas e quartos são os ambientes mais procurados, especialmente guarda-roupas e camas auxiliares, que aumentam o número de leitos”, afirma Marília. A demanda está ligada tanto ao uso pessoal quanto à valorização de imóveis para aluguel temporário.

Os arquitetos Marilia Reis e Kemps Lobo são sócios-proprietários de uma empresa de móveis planejados em Belém (Carmem Helena / O Liberal)

Para atrair clientes, a loja lançou pacotes específicos para a COP 30, com combinação de guarda-roupa, cama e mesa de trabalho, além de modelos de cozinha e móveis para banheiro. “É uma forma de agilizar o processo e reduzir custos para quem está com foco no evento”, explica Kemps.

A loja trabalha com prazo de entrega de até 60 dias úteis, e alerta para a importância de antecipar a compra. “Se o cliente fechar agora, em junho, recebe em agosto. Mais perto da COP, pode faltar tempo e mão de obra”, ressalta Marília. A Perfetto conta com equipe própria e opção de terceirização, mas ainda não sentiu necessidade de ampliar o quadro — algo previsto para os meses de agosto e setembro, caso o volume de vendas dispare.

Expectativa é de antecipação do movimento do fim de ano

Tradicionalmente, os moradores de Belém reformam seus imóveis no segundo semestre, motivados pelo Círio e pelas festas de fim de ano. Com a COP, no entanto, essa movimentação deve se antecipar.

“O brasileiro deixa tudo para cima da hora. Mas agora, com a COP em novembro, o movimento típico de outubro pode acontecer já em julho e agosto”, avalia Marília.

Além dos móveis novos, a loja também tem recebido pedidos de pequenos ajustes em móveis antigos, mesmo sem atuar oficialmente com esse tipo de manutenção. A alta nos preços dos insumos e a Selic elevada são fatores que ainda preocupam o setor, mas a expectativa é positiva. “A COP vai deixar um legado de valorização para Belém, que deve se fortalecer como destino turístico”, afirma Kemps.

📊 Variação de preços de móveis em Belém

📅 Maio de 2025 (variação mensal):

Mobiliário (geral): -0,21%

Móvel para sala: -0,96%

Móvel para quarto: -0,39%

Móvel para copa/cozinha: -0,26%

📅 Janeiro a Maio de 2025 (acumulado no ano):

Mobiliário (geral): +3,61%

Móvel para sala: +1,57%

Móvel para quarto: +6,01%

Móvel para copa/cozinha: +1,81%

📅 Últimos 12 meses (junho 2024 a maio 2025):

Mobiliário (geral): +11,01%

Móvel para sala: +9,44%

Móvel para quarto: +14,19%

Móvel para copa/cozinha: +6,72%

Fonte: IPCA/IBGE