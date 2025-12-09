Capa Jornal Amazônia
Aulão jurídico reverterá renda para abrigo em Belém; saiba como participar

Evento sobre Habeas Corpus será no dia 22 de dezembro, em formato on-line

Gabriel da Mota
fonte

No último aulão solidário, em fevereiro deste ano, mais de uma tonelada de alimentos foi arrecadada para o abrigo (Carmem Helena / O Liberal)

Profissionais e estudantes de Direito terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos técnicos e, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa. O advogado criminalista e professor Lucas Sá Souza realizará, no dia 22 de dezembro, um aulão solidário sobre Habeas Corpus e Defesa nos Tribunais. O evento será totalmente on-line, das 9h às 18h, e terá toda a arrecadação destinada ao abrigo João de Deus, que cuida de pessoas em situação de rua na capital paraense.

A iniciativa une o aprimoramento técnico da advocacia criminal com a responsabilidade social. Pela primeira vez, o evento será realizado exclusivamente na modalidade on-line, permitindo a participação de interessados de outras regiões. As palestras ocorrerão das 9h às 18h.

"Além de ser a especialidade do nosso escritório, Sá Souza Advogados, é um assunto importantíssimo para a advocacia criminal, que sempre está em defesa da liberdade nos Tribunais. Pela primeira vez será realizado exclusivamente na modalidade on-line, pois foi um pedido expresso de muitos colegas advogados de outros lugares do Pará e do Brasil, que sempre querem participar, mas terminavam impossibilitados", explica Lucas Sá.

Histórico de apoio e meta de arrecadação

Esta não é a primeira vez que o escritório se mobiliza pela causa. A parceria com o abrigo João de Deus já está consolidada e busca superar os números da edição anterior, que obteve um resultado expressivo de doações.

"Realizamos este apoio ao abrigo desde 2022, pois entendemos que isso integra a missão social do escritório e também é uma forma de retribuirmos o tanto que recebemos da sociedade. Quanto à expectativa de público e de arrecadação, estou curioso, pois no último que fizemos, arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos para o abrigo", ressalta o advogado.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição encaminhando um e-mail para sasouzaadvogados@gmail.com, informando o interesse. A equipe do escritório retornará com os procedimentos para a doação dos R$ 50 ou a entrega dos dez quilos de alimentos não perecíveis.

Serviço

Data: segunda-feira, 22 de dezembro

Horário: 9h às 18h

Tema: Habeas Corpus e Defesa nos Tribunais

Investimento: R$ 50 ou 10 kg de alimento não perecível

Inscrições: mensagem por e-mail para <sasouzaadvogados@gmail.com>

Palavras-chave

aulão solidário

aulão jurídico

lucas sá

escritório sá souza advogados

abrigo joão de deus

habeas corpus e defesa
Economia
.
