Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Uxi, piquiá, sapotilha: chuvas aumentam oferta de frutas regionais da Amazônia nas feiras de Belém

De muruci a bacuri, feiras locais se movimentam com frutas típicas da estação e preços variam conforme a safra

Jéssica Nascimento
fonte

Muruci e manga bacuri seguradas por feirante na Feira da Pedreira em Belém. (Foto: Igor Mota)

Março marca o auge do período chuvoso em Belém, e com ele a abundância de frutas regionais nos mercados e feiras da cidade. Na Feira da Pedreira, a variedade vai de muruci e cupuaçu a bacuri, uxi e tucumã. Preços e demanda variam conforme a safra de cada fruta, oferecendo oportunidade para quem quer saborear produtos frescos da Amazônia.

image (Foto: Igor Mota)

Safra em destaque: frutas que conquistam os paraenses

Moisés Santos, feirante na Feira da Pedreira, descreve o movimento da estação.

"Hoje a manga tá R$ 1 a unidade. Quem leva meio dúzia só paga R$ 5. Como a manga bacuri tá chegando ao final da safra, a gente tá vendendo bastante porque as pessoas gostam. É uma manga que não tem fiapo. É saborosa”, conta.

O uxi, que entrou na safra, tem saída rápida. "Ele tá 10 por R$ 5. Dá pra fazer sorvete, creme, picolé. Eu tô vendendo bastante uxi”, disse. 

image Moisés Santos. (Foto: Igor Mota)

Tucumã e bacuri também figuram entre os preferidos. "O bacuri tá 5 unidades por R$ 10. Ele tá no meio da safra. A safra dura mais ou menos três meses", explica Moisés. 

Já a sapotilha, que está começando a temporada, tem preço mais elevado: R$ 20 o quilo.

image  (Foto: Igor Mota)

Nildo Moreira, outro feirante, ressalta a valorização de frutas como muruci, especialmente na polpa.

"O muruci tá saindo R$ 10 o pacote, mas sempre mantemos o preço pros clientes. É uma fruta da nossa região e vendemos muito, tanto a fruta quanto a polpa, que fica entre R$ 20 e R$ 25”, detalhou.

image Nildo Moreira. (Foto: Igor Mota)

Consumidores percebem oferta maior e preços mais acessíveis

André Cutrim, economista e consumidor assíduo de frutas regionais, confirma a influência das chuvas na variedade de produtos.

"É possível perceber uma maior variedade nas feiras durante o 'inverno amazônico'. Algumas frutas aparecem com mais frequência e em melhor qualidade, principalmente as ligadas ao extrativismo”, explicou.

Para ele, os preços ficam mais acessíveis nessa época: "No geral, ficam um pouco mais baratos na feira do que no supermercado, o que ajuda a aliviar o orçamento."

image (Foto: Igor Mota)

Entre as frutas favoritas de André, o açaí é indispensável. "Mais do que uma fruta, ele faz parte da nossa identidade como paraense, está na memória afetiva e na rotina alimentar de todos os dias”, contou.

Roberto Rodrigues, servidor público, complementa a percepção:

"O período chuvoso beneficia o plantio, aumentando a oferta. Mas o açaí, por exemplo, fica mais caro com o inverno. Já o cupuaçu e o muruci têm preços mais acessíveis."

Fruta | Preço médio (Feira da Pedreira) | Safra

Manga bacuri  |  R$ 1/unidade ou 6 por R$ 5  | Final da safra

Uxi  |  10 por R$ 5  |  Início da safra

Tucumã  |  10 por R$ 5  |  Início da safra

Sapotilha  |  R$ 20/kg   |  Início da safra

Bacuri  |  R$ 2 ou 5 por R$ 10  |  Meio da safra

Piquiá   |  4 por R$ 10  |  Começo da safra

Muruci  |  R$ 10/pacote  |  Final da safra






 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

frutas regionais

frutas regionais belém

inverno amazônico
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

FRUTAS DA REGIÃO

Uxi, piquiá, sapotilha: chuvas aumentam oferta de frutas regionais da Amazônia nas feiras de Belém

De muruci a bacuri, feiras locais se movimentam com frutas típicas da estação e preços variam conforme a safra

03.03.26 8h00

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Guerra no Oriente Médio ameaça elevar custos e reduzir competitividade das exportações do Pará

Conflito entre EUA, Irã e Israel pressiona fretes, seguros e logística, impactando minério, soja e carne bovina exportados pelo estado

03.03.26 7h00

auxílio

Governo vai abrir linha de crédito para ajudar empresas afetadas por chuvas em MG

O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa

02.03.26 21h08

ECONOMIA

PIB do Pará cresce 7,85% e supera média nacional, aponta Fapespa

A alta ocorreu no terceiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior

02.03.26 21h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

EXPORTAÇÃO PARA CHINA

Restrições da China e possível controle do Brasil acendem alerta no setor da carne no Pará

Cota anual, sobretaxa e debate sobre limites por empresa preocupam produtores e podem impactar exportações estaduais

27.02.26 7h00

ECONOMIA

Imposto de Renda 2026: quem é obrigado a declarar? Veja os documentos necessários

O calendário oficial do IR costuma iniciar em março e terminar no último dia útil do mês de maio

26.02.26 18h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda