Uxi, piquiá, sapotilha: chuvas aumentam oferta de frutas regionais da Amazônia nas feiras de Belém

Março marca o auge do período chuvoso em Belém, e com ele a abundância de frutas regionais nos mercados e feiras da cidade. Na Feira da Pedreira, a variedade vai de muruci e cupuaçu a bacuri, uxi e tucumã. Preços e demanda variam conforme a safra de cada fruta, oferecendo oportunidade para quem quer saborear produtos frescos da Amazônia.

(Foto: Igor Mota)

Safra em destaque: frutas que conquistam os paraenses

Moisés Santos, feirante na Feira da Pedreira, descreve o movimento da estação.

"Hoje a manga tá R$ 1 a unidade. Quem leva meio dúzia só paga R$ 5. Como a manga bacuri tá chegando ao final da safra, a gente tá vendendo bastante porque as pessoas gostam. É uma manga que não tem fiapo. É saborosa”, conta.

O uxi, que entrou na safra, tem saída rápida. "Ele tá 10 por R$ 5. Dá pra fazer sorvete, creme, picolé. Eu tô vendendo bastante uxi”, disse.

Moisés Santos. (Foto: Igor Mota)

Tucumã e bacuri também figuram entre os preferidos. "O bacuri tá 5 unidades por R$ 10. Ele tá no meio da safra. A safra dura mais ou menos três meses", explica Moisés.

Já a sapotilha, que está começando a temporada, tem preço mais elevado: R$ 20 o quilo.

(Foto: Igor Mota)

Nildo Moreira, outro feirante, ressalta a valorização de frutas como muruci, especialmente na polpa.

"O muruci tá saindo R$ 10 o pacote, mas sempre mantemos o preço pros clientes. É uma fruta da nossa região e vendemos muito, tanto a fruta quanto a polpa, que fica entre R$ 20 e R$ 25”, detalhou.

Nildo Moreira. (Foto: Igor Mota)

Consumidores percebem oferta maior e preços mais acessíveis

André Cutrim, economista e consumidor assíduo de frutas regionais, confirma a influência das chuvas na variedade de produtos.

"É possível perceber uma maior variedade nas feiras durante o 'inverno amazônico'. Algumas frutas aparecem com mais frequência e em melhor qualidade, principalmente as ligadas ao extrativismo”, explicou.

Para ele, os preços ficam mais acessíveis nessa época: "No geral, ficam um pouco mais baratos na feira do que no supermercado, o que ajuda a aliviar o orçamento."

(Foto: Igor Mota)

Entre as frutas favoritas de André, o açaí é indispensável. "Mais do que uma fruta, ele faz parte da nossa identidade como paraense, está na memória afetiva e na rotina alimentar de todos os dias”, contou.

Roberto Rodrigues, servidor público, complementa a percepção:

"O período chuvoso beneficia o plantio, aumentando a oferta. Mas o açaí, por exemplo, fica mais caro com o inverno. Já o cupuaçu e o muruci têm preços mais acessíveis."

Fruta | Preço médio (Feira da Pedreira) | Safra

Manga bacuri | R$ 1/unidade ou 6 por R$ 5 | Final da safra

Uxi | 10 por R$ 5 | Início da safra

Tucumã | 10 por R$ 5 | Início da safra

Sapotilha | R$ 20/kg | Início da safra

Bacuri | R$ 2 ou 5 por R$ 10 | Meio da safra

Piquiá | 4 por R$ 10 | Começo da safra

Muruci | R$ 10/pacote | Final da safra











