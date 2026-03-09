Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Clientes do Banco do Brasil podem renegociar dívidas até o fim do mês

Descontos podem chegar a 90%, de acordo com cada perfil

Agência Brasil
fonte

Banco do Brasil (BB)

O Banco do Brasil abriu prazo até dia 31 de março para que clientes possam renegociar dívidas com condições especiais e descontos que podem chegar a até 90%, de acordo com cada perfil. Segundo o banco, o objetivo é reforçar o compromisso com a recuperação da saúde financeira de seus clientes e com o estímulo ao uso consciente do crédito. 

“Caso a renegociação não esteja disponível de forma automática, o cliente deve procurar sua agência de relacionamento para atendimento personalizado. Em todos esses canais, não é necessário o envio de documentos”, explicou o gerente-executivo da Unidade de Cobrança e Reestruturação de Ativos do Banco do Brasil, Daniel Brum.

A campanha do Banco do Brasil acontece simultaneamente ao Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), quando será possível renegociar dívidas bancárias em atraso, como cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito sem garantia e não prescritas.

Segundo a Febraban, o mutirão representa uma oportunidade para que os cidadãos regularizem suas pendências financeiras, reorganizem o orçamento e evitem o superendividamento, além de fortalecer a relação entre consumidores e instituições financeiras.

Serviço

A renegociação pode ser feita nos canais de atendimento do Banco do Brasil:

  • Central de Relacionamento do BB (CRBB);
  • Telefones 4004-0001 ou 0800 729 0001;
  • WhatsApp BB, com o número (61) 4004-0001, escolhendo a opção #renegocie;
  • Aplicativo do banco;
  • Autoatendimento;
  • Site www.bb.com.br/solucaodedividas e
  • Nas agências do Banco do Brasil.
Palavras-chave

Banco do Brasil
Economia
