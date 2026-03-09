Rubens Magno diz que Sebrae quer fazer de 2026 o melhor ano da história no Pará

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará apresentou, nesta segunda-feira (9), o planejamento de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo no estado. Durante evento realizado no Mercado de São Brás, em Belém, a instituição anunciou a meta de realizar 1,5 milhão de atendimentos a pequenos negócios paraenses ao longo de 2026.

A programação foi apresentada a parceiros institucionais, empreendedores e representantes da imprensa. Participaram do encontro a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e o prefeito de Belém, Igor Normando.

Segundo o superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, o objetivo é ampliar o alcance das ações da entidade e consolidar 2026 como o melhor ano da instituição no estado.

“Foi um ano extraordinário, com muitas conquistas, e a gente precisa celebrar esses resultados. O Estado está vivendo um momento muito positivo, com grande crescimento. Agora queremos colocar esse trabalho em movimento para entregar o melhor ano da história do Sebrae no Pará”, afirmou.

Durante o evento, a instituição apresentou o calendário de atividades previstas para este ano, que inclui capacitações, consultorias e grandes eventos voltados ao empreendedorismo. Entre as iniciativas destacadas estão a Semana do MEI, a Feira do Empreendedor e a Feira de Artesanato do Círio (FAC).

Rubens Magno também destacou o crescimento expressivo no número de atendimentos realizados pelo Sebrae nos últimos anos. Segundo ele, em 2018 foram registrados pouco mais de 147 mil atendimentos, enquanto em 2025 o número chegou a 1,2 milhão.

“Esse crescimento é fruto de um trabalho conjunto com o setor produtivo e de uma equipe dedicada, com mais de 300 colaboradores espalhados por todo o Estado”, disse.

Impacto nos pequenos negócios

Os pequenos negócios seguem como um dos principais pilares da economia paraense. Em 2025, o segmento representou 97% das empresas do estado e respondeu por 94% dos empregos formais gerados no Pará, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) analisados pelo Sebrae/PA.

Atualmente, o estado possui mais de 482 mil pequenos negócios ativos, sendo 233.269 Microempreendedores Individuais (MEI), 195.324 Microempresas (ME) e 53.516 Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Cooperativas também são beneficiadas

Entre os empreendimentos apoiados pelo Sebrae está a Concaves, cooperativa de catadores e catadoras de materiais recicláveis de Belém. Para a presidente da entidade, Débora Baía, o apoio da instituição tem contribuído para fortalecer a atuação das cooperativas e ampliar oportunidades de geração de renda.

Segundo ela, a parceria ocorre por meio do projeto Pró-Catadores, iniciativa do governo federal voltada ao fortalecimento das organizações de reciclagem.

“A gente conseguiu entender o papel da cooperativa como um negócio também. Apesar de ser um empreendimento coletivo, percebemos a importância de desenvolver esse trabalho cada vez mais, gerando trabalho e renda para várias pessoas”, afirmou.

Débora também destacou que, em 2025, a cooperativa conquistou dois prêmios ligados à agenda de sustentabilidade em ações realizadas em parceria com o Sebrae, no contexto de preparação para a COP30.

Para 2026, a expectativa é ampliar a visibilidade do trabalho das cooperativas e fortalecer serviços como educação ambiental, coleta seletiva e destinação adequada de resíduos. Segundo ela, o apoio do Sebrae tem sido fundamental para consolidar essas iniciativas.