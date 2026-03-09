Feirão Limpa Nome Mulher começa em Ananindeua

Teve início nesta segunda-feira (9) o Feirão Limpa Nome Mulher, ação promovida pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju), por meio da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará). A iniciativa ocorre em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, em Ananindeua, e integra a programação que marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março.

Durante o evento, as participantes têm a oportunidade de renegociar dívidas diretamente com instituições financeiras, concessionária de energia elétrica e outras empresas parceiras. As negociações podem incluir descontos e condições especiais de parcelamento. Além disso, o feirão oferece orientações sobre direitos do consumidor e informações voltadas à prevenção do superendividamento.

Segundo a diretora do Procon Pará, Gareza Moraes, a iniciativa também pretende contribuir para o fortalecimento da autonomia financeira feminina, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social. “Estamos realizando esse feirão para que a consumidora encontre caminhos para reorganizar a vida financeira. Também estamos possibilitando o acesso a linhas de crédito por meio de instituições como a Caixa Econômica Federal e outros parceiros. É possível negociar dívidas relacionadas à energia elétrica, empréstimo consignado, crédito pessoal, cartão de crédito, entre outras”, afirmou.

Material educativo tem Códico de Defesa do Consumidor

Além das negociações, o público também recebe material educativo com informações sobre direitos nas relações de consumo, incluindo cartilhas e exemplares do Código de Defesa do Consumidor. A consumidora Maria Auzerina Martins procurou o feirão em busca de orientação para resolver um problema relacionado à conta de energia elétrica e elogiou o atendimento.

“Eu tive um problema com a energia da casa onde moro de aluguel e já tinha procurado ajuda em vários lugares. Me indicaram vir aqui hoje ao Procon e fui muito bem atendida. Eles me explicaram tudo direitinho e me orientaram sobre o que fazer. Com certeza vou voltar outras vezes, porque é um serviço muito importante para a gente”, relatou.

O Feirão Limpa Nome Mulher segue até o dia 13 de março. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e documentos relacionados à dívida, como faturas, extratos, notificações ou protocolos de atendimento.

Serviço

Feirão Limpa Nome Mulher

Data: 9 a 13 de março

Horário: 8h às 14h

Local: Casa da Mulher Brasileira

Endereço: Avenida Cláudio Sanders, nº 28, Centro, Ananindeua.