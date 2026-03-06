Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Com a proximidade da abertura do prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026, a expectativa é de que as novas regras sejam anunciadas em breve pela Receita Federal. Enquanto o programa oficial ainda não foi liberado, a recomendação é de que os contribuintes aproveitem este período para organizar documentos e revisar informações financeiras referentes ao ano-base de 2025.

De acordo com o contador paraense Cleber Albuquerque, a preparação antecipada é uma etapa fundamental para evitar erros no preenchimento e garantir maior tranquilidade durante o processo.

“É importante que o contribuinte se antecipe, revise e organize todos os documentos necessários para o preenchimento da declaração. Assim, ele terá mais tranquilidade e um melhor planejamento para preparar o envio”, explica.

Segundo o especialista, a antecipação também pode trazer benefícios financeiros. Isso porque os contribuintes que enviam a declaração logo após a liberação do sistema tendem a receber a restituição mais rapidamente.

“Quem entrega a declaração nos primeiros dias e opta por receber a restituição via PIX, utilizando a chave CPF, passa a ter prioridade no pagamento. Ou seja, tem mais chances de receber nos primeiros lotes”, afirma. Para ele, a antecipação não é apenas uma disciplina fiscal, mas também uma estratégia financeira.

Documentos

Entre os itens básicos estão os documentos pessoais, como CPF, endereço atualizado, dados bancários e o recibo da última declaração entregue. No entanto, a maior parte das informações necessárias está relacionada aos comprovantes de rendimentos.

Devem ser separados documentos que comprovem salários, férias, décimo terceiro e outros pagamentos recebidos em 2025, além de informes de rendimentos de aluguéis e aplicações financeiras. Quem possui investimentos ou previdência privada também deve reunir os informes fornecidos pelas instituições financeiras.

Outro grupo importante de documentos diz respeito às despesas que podem ser utilizadas para dedução do imposto ou aumento da restituição. Nesse caso, devem ser guardados recibos e notas fiscais de consultas médicas, tratamentos odontológicos, exames, internações, terapias e pagamentos de planos de saúde. “Esses documentos podem reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição, por isso precisam estar organizados e com valores corretos”, orienta o contador.

A declaração também exige informações sobre bens e direitos. Por isso, contratos e documentos relacionados à compra ou venda de imóveis, veículos e outros bens devem ser reunidos com antecedência.

No caso de financiamentos, é necessário apresentar extratos que indiquem os valores pagos, a amortização da dívida e o saldo ainda pendente. Esses dados são utilizados para atualizar a situação patrimonial do contribuinte na declaração.

Atenção

Uma das principais recomendações é redobrar o cuidado na hora de informar rendimentos. O esquecimento de algum valor recebido ao longo do ano é uma das causas mais comuns para que a declaração fique retida na chamada “malha fina”.

“O contribuinte precisa informar todos os rendimentos recebidos em 2025. A omissão ou divergência de valores pode fazer com que a declaração fique retida para verificação pela Receita Federal”, alerta Albuquerque.

Para reduzir o risco de erros, ele recomenda utilizar a declaração pré-preenchida, ferramenta disponibilizada pela Receita Federal que importa automaticamente informações já presentes na base de dados do órgão. Nesse modelo, o contribuinte apenas confere e valida os dados com base nos documentos que possui em mãos.

“A declaração pré-preenchida permite que o contribuinte compare os dados da Receita com os seus documentos. Isso aumenta a segurança das informações e ajuda a evitar inconsistências”, explica.

Com o anúncio das novas regras previsto para as próximas semanas, a orientação é que os contribuintes iniciem desde já a organização das informações financeiras do ano passado. A preparação antecipada, segundo especialistas, é a melhor forma de evitar problemas com o Fisco e garantir uma entrega mais rápida e segura da declaração.